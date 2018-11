OVAKVOG DAČIĆA I ČEDU NISTE VIDELI! URLALI U SKUPŠTINI! LIDER SPS GRMEO NA JOVANOVIĆA PA TRAŽIO: Prekidajte sednicu! Kad su se isključili mikrofoni FAJT je tek počeo! (VIDEO)

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić danas je zatražio da se prekine sednica Skupštine Srbije na kojoj članovi Vlade odgovaraju na pitanja poslanika, jer mu je tokom obraćanja lider LDP Čedomir Jovanović dobacivao, što je preraslo u žestoku raspravu između njih dvojice i nakon zvaničnog obraćanja Dačića za govornicom.

"Ako neko zaista nije toliko moćan da izvrši pritisak na Prištinu, ne znam o kakvim svetskim silama se radi. Već sam rekao da su te sile porodile političkog monstruma u Prištini", rekao je Dacić odgovarajući na pitanje samostalnog poslanika Vladimira Đurića u vezi sa situacijom na KiM.

Na to je iz poslaničke klupe reagovao Jovanović, ali se u prenosu nije moglo čuti šta lider LDP govori.

Dačić mu je odgovorio "Gospodine Jovanoviću, nisu monstrumi oni koji su izašli iz šume, koji su na slobodi, jer su pobili sve svedoke? Nisu monstrumi oni koji su lično silovali i ubijali Srbe na KiM? O čemu vi pričate, i nemojte da podižete glas na mene", rekao je Dačić Jovanoviću. Ko ste vi da podižete glas, ne znam da li je vas neko obavestio, pa vi ste u parlamentu samo zato što još nisu bili izbori, nastavio je Dačić.

Lider SPS je rekao da ne razume Jovanovića i upitao da li je on predstavnik Prištine ili našeg naroda, te dodao da se za razliku od predsednika LDP-a koji se, kako kaže, sakrio iza drugih stranaka na izborima, jer nije smeo samostalno da nastupi, on nije sakrio.

"Je l vas se neko ovde plaši? Ko vas uopšte ovlašćuje da govorite?", pitao je Dačić i dodao da ne razume agresivnost lidera LDP-a.

On je zamolio da se prekine sednica, jer kako je objasnio, neće da sluša dobacivanja već je, kaže, došao da odgovara na pitanja poslanika.

Dačić je rekao Jovanoviću da je od njega očekivao da kaže "bravo" jer je deset zemalja povuklo priznanje Kosova, ali mu to, kaže, očigledno ne ide na račun, te mu poručio da ne preti i da ga se ne plaši.

Rasprava između lidera SPS i LDP nastavljena je i pošto je Dačić završio obraćanje. Naime, kada su se mikrofoni isključili, tek je nastala žestoka rasprava, tokom koje je Dačić grmeo na Jovanovića!



"Šta je, bre, Čedo, s tobom, u čemu je tvoj problem? Nisi prodao fabriku, je l to? U čemu je porblem? Odakle ti pravo da ti dobacuješ dok ja govorim?! Svašta ću da ti kažem! Šta hoćeš?! Šta hoćeš, dokle glumiš neku ucveljenu, izađi na izbore, brate, pa se kandiduj! Šta je bre tu pričaš gluposti! Šta ti misliš, da se tebe neko plaši? Pa koji si ti faktor da te se plaši neko?! Tvoje vreme je prošlo! Čime sam ja to zaslužio, sram te bre bilo! Molio si me da ti dam obezbeđenje kad sam bio ministar unutrašnjih poslova! Kako te nije sramota?!", nastavio je da viče lider SPS...

