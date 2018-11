ORGANI BIVŠEG PREDSEDNIKA OSTALI U HOLANDIJI: Sloba Milošević sahranjen bez mozga

Telo bivšeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića, nakon smrti 11. marta 2006. godine u holandskom zatvoru u Sheveningenu, prebačeno je u Srbiju, ali bez mozga! Ovaj organ je, prema navodima Kristijana Šartijea, u to vreme portparola Tribunala u Hagu, izvađen, a Milošević je sahranjen bez njega.

- Sećam se da je Miloševićevo telo u martu 2006. vraćeno u Srbiju bez mozga. Ne znam šta je bilo posle, da li je mozak vraćen porodici ceo ili u delovima, ili je ostao na Institutu, ili je uništen - rekao je Šartije za BBC, a preneo beogradski nedeljnik Vreme.

Jedan od mogućih razloga za to, kako se spekulisalo u krugovima bliskim bivšem predsedniku, jeste prikrivanje tragova koji bi ukazali na prisustvo nekih supstanci koje su bile kobne po njegov život. Naročito jer se neki otrovi brzo razgrađuju u organizmu, a njihovi tragovi ostaju samo u moždanom tkivu. Patolog profesor dr Zoran Stanković objašnjava za Kurir da se prilikom smrti u zatvorskim okolnostima, tokom obdukcije, često uzimaju i čuvaju delovi organa i tkiva.

- Moguće da je deo mozga uzet za hemijske i toksikološke analize. U te svrhe uzimaju se ljudske tečnosti: krv, urin i želudačni sadržaj. Zatim, delovi organa kao što su mozak, pluća, srca, jetra sa neotvorenom žučnom kesom, deo bubrega, slezine, mokraćne bešike, tankog i debelog creva, a onda se radi kontrolna toksikologija. Moguće je da su neki delovi uzeti i iz njegovog tela i da nisu vraćeni nazad. Oni se čuvaju od šest meseci do godinu dana - kaže Stanković.

Reč je o malim delovima, znatno manjim nego što je bilo ranije, jer su aparati sa kojima se sada radi izuzetno precizni.

- Uzima se oko 100 grama organa, to je dovoljno da se uradi hemijska toksikološka analiza - kaže profesor Stanković.

Toma Fila, advokat, s druge strane, potpuno odbacuje mogućnost da je Miloševićev mozak ostao na Forenzičkom institutu u Holandiji.

- To su gluposti. U Beogradu je takođe urađena obdukcija i nema osnova da je to tačno. Poslati čoveka bez mozga, pa zar bi se u ozbiljnoj državi to desilo da leš bivšeg predsednika republike stigne bez glave ili mozga i da to tako prođe? - odsečan je Fila.

Sa holandskog Forenzičkog instituta, koji je uradio obdukciju, kažu da nisu ovlašćeni da govore o konkretnim slučajevima, ali su istakli da institut ima pravo da zadrži određene uzorke pokojnika radi daljih pretraga i toksikoloških analiza. Njihovi patolozi su utvrdili da je Milošević preminuo usled srčanog udara prouzrokovanog dugogodišnjom hipertenzijom i zadebljanjem srčanog mišića leve komore. Toksikološka analiza je pokazala da je koristio lekove za snižavanje pritiska, koji su mu bili prepisani, ali je primećeno i prisustvo nekih drugih lekova, uglavnom sedativa, koje je, prema njihovim navodima, uzimao na svoju ruku.



Advokat Goran Petronijević

Podstakli su umiranje

Podatke o tome da li je mozak Slobodana Miloševića ostao na Forenzičkom institutu u Holandiji porodica bi imala pravo da zatraži od tog instituta, kaže advokat Goran Petronijević.

- Oni imaju pravo da pitaju da li je to tačno i da li je nešto ostalo posle obdukcije. Milošević nije trovan nekakvim hemijskim supstancama, već mu je zdravstveno stanje tokom godina urušavano kontrolisanim postupcima: uzimanjem neodgovarajućih lekova ili davanjem onih koji su poništavali dejstvo pravih. Na taj način je podstaknuto usmrćenje i tu nema nikakvih dilema - kaže Petronijević.



Slavica Đukić Dejanović

Neophodni zvanični izveštaji

Prisustvo određenih elemenata teoretski može da se primeti i analizom drugih organa, ne samo mozga, kaže Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja.

- O tome bi trebalo poslušati stav struke, a bez zvaničnih izveštaja ja ne bih mogla da zaključujem i dajem komentare. Treba pitati toksikologe šta bi to značilo za holandski Forenzički institut ukoliko su navodi tačni - rekla je Đukić Dejanović.

