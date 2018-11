BRITANSKI VOJNI ANALITIČAR POL BIVER: Kada bi Srbija dobila S-300, to bi alarmiralo i Ameriku i NATO

BEOGRAD - Srbija kao suverena zemlja ima pravo da kupuje naoružanje od druge suverene države, sve dok ta država nije na crnoj listi Ujedinjenih nacija (UN), izjavio je nezavisni britanski vojni analitilčar Pol Biver (Paul Beaver).

Biver je za Radio slobodna Evropa (RFE) komentarisao nedavnu ocenu Vuka Jeremića, bivšeg srpskog šefa diplomatije, sada lidera opozicione Narodne stranke (NS), da bi Srbija mogla potpasti pod američke sankcije zbog nabavke ruskog oružja.

On je rekao da bi Amerikanci reagovali ako bi otkrili da je reč o nečem nelegalnom, o podmićivanju ili nepoštovanju međunarodnih normi.

"Dakle, to je vrlo jednostavno - UN je u ovoj oblasti odlučujući akter, ali krajnje otvoreno govoreći, sa predsednikom (Donaldom) Trampom na vlasti, ko može pouzdano reći (znati) šta se može dogoditi", dodao je on.

Jeremić je u tekstu objavljenom u listu Danas postavio pitanje da li Srbija treba da strahuje da će njene namere da kupi ruske helikoptere "Mi-35" i "Pancir S1" raketni sistem da je svrstaju u tabor američkih protivnika.

"Ako je reč o 'Mi 35' jurišnom helikopteru, koji mi u NATO-u označavamo kao 'hajnd' ( the Hind), a kojim raspolaže i Hrvatska, a i Mađarska, to ne bi narušilo balans snaga u balkanskom regionu, tako da ne vidim da bi to predstavljalo problem", rekao je Biver.

Prema njegovim rečima, ono o čemu se mora voditi računa, jeste to da jedna zemlja naoružanjem ne ugrozi druge zemlje regiona time što će nabaviti oružje kojim će zadobiti dominaciju nad njima.

"Recimo, ako bi Srbija nabavila dalekometne protivvazdušne projektile u čijem dometu bi mogle da budu, recimo, Grčka, Makedonija ili Italija, S-300, primera radi, to bi predstavljao ogroman rizik eskalacije i u tom slučaju ne bi bile alarmirane samo SAD nego i NATO", dodao je on.

Američka administracija je krajem prošle godine, uz 38 pojedinaca, na "crnu listu" stavila i srpskog trgovca oružja Slobodana Tešića, zbog podmićivanja stranih zvaničnika radi ugovora o prodaji oružja. SAD su ga opisale kao jednog od najvećih trgovaca oružjem na Balkanu, navodi RSE.

U obrazloženju odluke o uvodjenju sankcija stoji da je Tešić, u cilju osiguranja ugovora o naoružanju, službenicima različitih zemalja direktno ili indirektno davao mito i finansijsku pomoć. Prema navodima SAD, Tešić poseduje ili kontroliše dve srpske kompanije, Partizan Tek i Tehnoglobal Sistems DOO Beograd, kao i dve kiparske kompanije, Gravit Limitid i Karso Limitid.

