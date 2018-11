NOVI DŽUMBUS U SKUPŠTINI I TO U SLIKAMA: Boško unosio kamenje, a Ševarlić sad sliku sa sve ramom! A onda je Maja ustala sa mesta predsedavajućeg! Evo šta je bilo posle (FOTO-PRIČA)

BEOGRAD - Poslanik Miladin Ševarlić uneo je jutros umetničku sliku u salu Skupštine Srbije gde se održava sednica.

Zbog toga je lično predsednica parlamenta Maja Gojković reagovala i došla do poslanika, koji je potom napustio salu, a zatim je kritkovala obezbeđenje zbog neadekvatne reakcije.

Prethodno je Gojkovićeva odredila pauzu od dva minuta zbog polemike poslanika SDPS Rasima Ljajića Vladimira Marinkovića i Milorada Mijatovića a poslanikom Stranke pravde i pomirenja Muamera Zukorlića Jahje Fehratovića.



Posle pauze, Gojkovićeva je primetila da Ševarlić drži umetnički sliku.



"Molim obezbeđenje da radi svoj posao, ne znam šta nismo unosili u parlament, i kamenje i slike… Lepa je slika, dajte da je izložimo u holu Skupštine, nemojte ovde. Ne znam kako ste ušli u salu sa tako velikom slikom? Znam da je 'Plava grobnica', ali nemojte da pravimo od parlamenta sada i galeriju. Molim vas", rekla je Maja Gojković.



“Ne mogu više ljudi, ne znam šta da radim… dajte to službi da izložimo u holu parlamenta. Ne vidim poslanika od vas", dodala je predsednica Skupštine.

Skupština: Nastavak rasprave o Predlogu budžeta za 2019.

Budžetom su predviđeni ukupni prihodi od 1.246,2 milijarde dinara i rashodi u visini od 1.269,1 milijarde dinara, što daje predviđeni deficit od 22,9 milijardi dinara, odnosno 0,4 odsto BDP. Ministar Mali rekao je da će budžet, ali i set poreskih zakona doprineti podizanju životnog standarda, privrednom rastu i intenzivnijem napretku Srbije.

Opozicija je kritikovala Predlog budžeta za 2019.godinu, ali i to što poslanici neće imati dovoljno vremena da o njemu govore, jer je pored budžeta na dnevnom redu još oko 60 zakonskih propisa.

Tokom jučerašnje rasprave, Mali je objasnio, govoreći o izgradnji Nacionalnog stadiona, da je reč o širem konceptu pod nazivom "Siti", a koji će, prema njegovim rečima, doprineti rastu BDP i razvoju građevinske industrije kao što je to bilo sa projektom "Beograd na vodi". On je rekao i da je javni dug danas pod kontrolom, za razliku od perioda kada se, kako je rekao, vodila neodgovorna politika koja je ugrozila finansijsku stabilnost i budućnost građana Srbije. Naveo je da će javni dug do kraja godine iznositi 24,2 milijarde evra.