DIREKTOR "PUTEVA SRBIJE" OBOŽAVA SKUPE STVARI! Drobnjak ima kolekciju satova koji vrede bogatstvo! ZORANE, ODAKLE TI PARE

Direktor "Puteva Srbije" Zoran Drobnjak ima kolekciju satova koja vredi više desetina hiljada evra, otkriva Kurir! Među najskupljim je "šopar", a upućeni tvrde da u kolekciji ima čak i čuveni "roleks".

- Drobnjak mnogo voli satove. Ima pozamašnu kolekciju i svi su vredni, to su sve marke čije se cenu kreću i do 30.000-40.000 evra. Nejasno je samo kako je uspeo da ih kupi od plate. Čudno je što nosi tako skupe satove, a svima priča kako je skroman - kaže izvor Kurira.

Glumi siromaha



Zanimljivo je da bi upravo Drobnjak mogao biti na udaru novog zakona o poreklu imovine, čije usvajanje je najavljeno početkom 2019. i na osnovu kog će državni funkcioneri biti u obavezi da objasne kako su stekli bogatstvo.

Drobnjak je direktor "Puteva Srbije" od 2007, a plata mu je oko 214.000 dinara ili oko 1.780 evra, zbog čega se nameće logično pitanje kojom ekonomskom vratolomijom je sebe uspeo da časti satovima "šopar" i "roleks", čija cena u proseku nije manja od 5.000 evra.



Šef "Puteva Srbije" je ovih dana, međutim, kazao da nema nikakav problem s dokazivanjem porekla bogatstva, jer i, kako je rekao, nema neku veliku imovinu:

- Imam stan od 85 kvadrata u Beogradu, stančić od 48 kvadrata na Zlatiboru, porodičnu kuću u Čačku. I to je to. Nemam ništa sa strane.

Međutim, kako se ispostavilo, "zaboravio" je da pomene kolekciju satova, ali je Kurir pronašao fotografije i juče ga podsetio.

- Neee.... Ma kakvi "roleks" i "šopar". Nemam! U životu nisam imao te satove - kazao je on u prvi mah.



Pošto smo mu kazali da fotografije i naši sagovornici poznavaoci satova svedoče drugačije, on je zatražio da mu se iste pošalju da vidi o čemu se radi:

- Hajde, pošaljite mi te fotografije. Ja vam kupim stan ako imam te satove.

Nakon što je pogledao poslate slike, Drobnjak se javio sa još zanimljivijim objašnjenjem:

Nevešto opravdanje

- Ma to je divča. Kopija. Pokvario se, nosio sam ga pre sedam-osam godina. Kupio sam ga u nekoj prodavnici u inostranstvu za 250 evra.



Upitan kako je moguće da u radnji, naročito u inostranstvu, kupi kopiju poznatog brenda, pošto se to svugde u svetu tretira kao krivično delo, povreda prava intelektualne svojine, on odgovara:

- Kupio sam to u prodavnici u Ljubljani. Imam dva-tri sata koji nisu originali. Sve su to divče koje koštaju 150-250 evra, a originali su mnogo skuplji.

Na konstataciju da se pravi neupućen i nevešt, s obzirom na to da je za kolekciju birao baš skupocene marke, manje poznate široj javnosti, Drobnjak tvrdi da ima i "jeftinije brendove", poput "festine", "fosila"...

- Imam nekoliko satova, ali "roleks" ne. "Roleks" nemam - kazao je i ponovio da se ne plaši da bude na udaru zakona o poreklu imovine.

Posao za nadležne organe

Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija kaže da je Drobnjakov slučaj klasičan primer bahaćenja državnog funkcionera. Ukoliko je zaista kupio skupe satove, on je morao i da ih prijavi Agenciji za borbu protiv korupcije:

- Ako je imao uspešan privatni biznis pre nego što je stupio na javnu funkciju, onda i priliči da nosi skup sat. Ako nije, kao što nije, onda bi njime trebalo da se bavi pravosuđe. I bez donetog zakona o poreklu imovine postoje propisi na osnovu kojih je moguće istražiti utaju poreza, korupciju... Sramota je da je taj čovek na bilo kojoj javnoj poziciji.



Brojke

roleks - od 5.000 evra pa naviše

šopar - od 3.000 evra pa naviše



Ima se, može se

Samo za rakiju u cugu dao 1.000 evra

Da Drobnjak komforno živi, govori i činjenica da za tili čas iskešira 1.000 evra. On je, naime, kako je Kurir pisao, za tu sumu novca kupio čak 200 litara rakije od Slobodana Petrića, seljaka iz Petrića, nedaleko od Ljiga, gde su "Putevi Srbije" radili lokalni put. Iako ne krije da voli da popije dobru ljutu, rekao je tada da neće sve sam popiti, već će veću količinu pokloniti prijateljima.



Imovinska karta

Plata: 213.752 dinara ili 1.780 evra mesečno Imovina:

kuća sa okućnicom 50 m2

stan 48 m2

stan 87,02 m2

njiva 1.013 m2 Automobil: "tojota verso" 1.8 (2016) Depoziti i štedni ulozi: ima

