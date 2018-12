REPORTER KURIRA U PRILUŽJU KOD PRIŠTINE: Sa prvim mrakom ljudi se povlače u kuće, ali poručuju: Dvadeset godina sve ovo traje, ali, mi smo još uvek tu!(KURIR TV)

Više od 1.500 Srba u selu Prilužje između Vučitrna i Prištine već 20 godina žive i opstaju u albanskom okruženju. Svaka nova kriza ovde donosi novu neizvesnost i uznemirenost, a kako je živeti pod tim okolnostima ne 20 godina, nego samo 20 dana, meštani kažu - znaju samo oni. Sa prvim mrakom ljudi se ovde povlače u svoje kuće, centralna seoska ulica ostaje prazna, meštanima ostane da veče provedu ili u kućama ili u nekoj od seoskih kafana. Mladi ponekad odu do Gračanice, ili do Severne Mitrovice, ali, to je nova briga za njihove roditelje. Najnovije mere Prišteine, takse od 100 posto na robu iz Srbije, upadi specijalaca na sever, ovde su doneli novo uznemirenje među građane.

foto: Kurir/Zoran Šaponjić

Dr Mirko Mašić živi u Prilužju sa suprugom i trojicom malih sinova, radi u Domu zdravlja "Obilić" u Prilužju. Meštani kažu da je i danju i noću tu u selu, spreman da pomogne.

-Dosta je se od uvođenja ovih taksi na psihičkom planu promenilo kod ljudi. Nije svejedno. Povećan je pritisak na ljude, povećana je napetost, 20 godina sve ovo traje, ali, mi smo i dalje tu. Ovde sam sa suprugom i troje dece, trojicom malih sinova, nije lako, ali, optimisti smo, uzdamo se u našu državu - kaže dr Mašić.

Hrane, kaže dr Mašić, za sada ima, ali, sve je manje robe iz Srbije na rafovima.

-Pojavljuje se neka nova roba u prodavnicama, neki novi proizvođači, makedonska roba, albanska… Istina je da je dopremanje hrane, lekova, otežano, i - zaista smo zabrinuti, zalihe još postoje, ali, pitanje je do kada - kaže dr Mašić.

foto: Kurir/Zoran Šaponjić

Litar mleka u seoskoj prodavnici je oko 140 dinara, hleb je 40 dinara, 35, zavisi od proizvođača.

-U bolnici zavojnog materijala već nema, amuplirani lekovi su takođe na izmaku…Prilužje je, kako se to sad kaže, enkalava, sa svih strana okruženi smo albanskim selima, ima u blizini I srpskih sela, ali su okolo albanska - kaže dr Mašić.

(Kurir.rs/Z. Š.)

Kurir

Autor: Kurir