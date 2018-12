KURIR SA SRBIMA U BABINOM MOSTU KRAJ PRIŠTINE: Sve se čini da mi odemo odavde! (KURIR TV)

U 160 srpskih kuća u selu Babin Most koje se nalazi na desetak kilometara od Prištine živi još oko 800 Srba. Dobra vest je da je u seoskoj školi oko 100 dece i taj podatak, Srbi, domaćini iz Babinog Mosta istIču sa posebnom pažnjom.

Dvanaest dana od uvođenja taksi od 100 posto na robu iz Srbije u jednoj od seoskih prodavnica još ima robe iz Srbije,ali, samo iz zaliha, ljudi su uznemireni, a prvo pitanje koje meštani postave gostima iz centralne Srbije jeste - znate li do kada će sve ovo trajati?

-Teško je ovde, sasvim teško. Nikad gora situacija ovde do sada nije bila, gora, mislim u ekonomskom smislu. Ljudi ovde žive od poljoprivrede, od onoga što imaju u svojim zalihama i - to je to. U lokalnim prodavnicama još je ostalo nešto zaliha, do kada će to trajati - ko zna. Vrši se veliki pritisak da mi ne ostanemo ovde - kaže Dušan Slavić iz Babinog Mosta.

Osim straha za golu egzistenciju, kako će prehraniti svoje porodice i strah za bezbednost ovde je svakodnevan.

-Dvadeset godina naši životi su svakodnevna briga, svakodnevna strepnja. Teško je to opisati nekome ko u ovakvoj atmosferi nije živeo. Okolo su albanska sela, nije nam lako, sad posle uvođenja ovih taksi, posle upada policije na sever Kosova još nam je teže i neizvesnije. Nije ovde lako ni jedan jedini dan provesti i preživeti a kamoli 20 godina - kažu meštani Babinog Mosta.

-Naša najveća radost, naš ponos su naša deca, i sa ponosom kažemo da je u seoskoj školi stotinu dece - kaže meštanin Dragan Dančetović.

