INTERVJU, MILOŠ JOVANOVIĆ LIDER DSS: Ne sastajem se s Đilasom!

Predsednik Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović otkriva za Kurir da je poslednji susret s liderom Saveza za Srbiju imao na konferenciju za štampu povodom napada na Borka Stefanovića. On govori o novom DSS, situaciji na Kosovu, kao i o zamerkama aktuelnoj vlasti.

Da li se sastajete s Draganom Đilasom ili nekim drugim predstavnikom Saveza za Srbiju?

- Ne sastajem se. Poslednji susret je bio na konferenciji za štampu koja je bila organizovana povodom nedopustivog fizičkog napada na Borka Stefanovića.

Da li će DSS postati deo SZS? Zašto toliko dugo traju pregovori?

- To trenutno uopšte nije tema kojom se bavimo. Radimo na sebi, našoj organizaciji i političkoj platformi i to nam je jedino na dnevnom redu.

Nedavno ste govorili o novom DSS. Šta je novi DSS? Šta nudi?

- Jedina smo stranka u Srbiji koja je izvršila smenu generacija i sa novim ljudima otvorila jedno potpuno novo poglavlje. Ponosni smo na svoje nasleđe, ali nismo opterećeni novijom političkom istorijom i nudimo vrlo konkretna rešenja sa ciljem da se konačno uvede red u ovoj zemlji. Krenućemo od promene političkog, odnosno izbornog sistema, kako bismo omogućili građanima da glasaju za ljude po imenu i prezimenu i suzbili partitokratsku pošast.

Kako ocenjujete aktuelnu situaciju na Kosovu? Nazire li se kraj? Šta vas najviše brine?

- Najviše me brine to što je aktuelna vlast otvoreno izrazila spremnost da, uz manje teritorijalne korekcije, prizna secesiju južne srpske pokrajine. Tako nešto bi bilo pogubno jer bi otvorilo niz drugih geopolitičkih problema, od Raške oblasti do pitanja „velike Albanije“.

