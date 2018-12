TADIĆ PROGOVORIO O TAJNIM SUSRETIMA SA TOMOM: Kukao mi je da ga Šešelj ponižava iz Haga, da traži da baca kletve na protivnike! A evo šta lider SRS odgovara Nikoliću!

Bivši predsednik Srbije Boris Tadić otkrio je da mu je Tomislav Nikolić 2008. godine, uoči odluke da napusti SRS i formira SNS, dolazio na kanabe na Andrićevom vencu i jadao se na nepodnošljiva šikaniranja Vojislava Šešelja, tadašnjeg partijskog šefa i kuma. Žalio se da je ogorčen, da ga Šešelj iz Haga ponižava i da mu traži da baca kletve na političke protivnike, pa i na samog Tadića.

Filmski susret



A viđanje dvojice tada zvanično najžešćih suparnika bilo je gotovo filmski. Kako je otkrio Tadić, sve je počelo kada je on jednom izašao na terasu Predsedništva i ugledao Nikolića na prozoru zgrade Skupštine.



- Parlament je jedno vreme bio preko puta Predsedništva. I sećam se, ja sam izašao na terasu jednom prilikom, pa nekoliko puta... A njegova kancelarija bila je preko puta. Onda je on rekao: "Hajde da se vidimo i mimo telefona". Ja sam rekao: "Naravno". To nisu bili preterano česti sastanci. To su bili na svakih nekoliko meseci sastanci. I oni su bili jedan normalan zahtev jednog opozicionog lidera da se sretne sa predsednikom države ili čovekom koji je vodio tada stranku na vlasti - objasnio je Tadić u dokumentarnom filmu "SNS: Početak".

Bacanje kletvi



Nikolić je, prema njegovom svedočenju, samo govorio koliko je nezadovoljan komunikacijom sa Šešeljem.



- Na jednom od tih sastanaka koje je on tražio, došao je u Predsedništvo, rekao da više ne može da izdrži poniženje Šešelja, da su poniženja na tim njihovim telefonskim sednicama bila potpuno nepodnošljiva, da je valjda Šešelj tražio da i on baca kletve na političke protivnike kao što su radile neke članice tada SRS. Mislim da je rekao da je tražio da baca kletve i na mene - naveo je Tadić.



S druge strane, Šešelj za Kurir tvrdi da su druženja Tadića i Nikolića bila vrlo intenzivna i da su teme bile daleko šarenolikije od žaljenja na poniženja.

- Razgovarali su o svemu. Kao prijatelji. O političkim i finansijskim stvarima, do ljubavnica i seksualnih avantura. Čitao sam transkripte njihovih telefonskih razgovora. Ali, glavna tema je bila to da Nikolić preotme SRS, a mene proglasi doživotnim počasnim predsednikom, ili da oformi novu stranku. Desilo se ovo drugo i u tome mu je i finansijski pomogao Tadić - kaže Šešelj.

Brojke

17 godina Nikolić bio u SRS

8 godina Tadić bio predsednik Srbije

Činjenice Nikolić isključen iz SRS

5. septembra 2008. podneo ostavke na stranačke dužnosti u SRS

8. septembra 2008. sa još dvadesetak radikalskih poslanika formirao poslanički klub Napred, Srbijo

12. septembra 2008. isključen iz SRS

21. oktobra 2008. osnovao SNS, na čijoj osnivačkoj skupštini je izabran za predsednika

20. maja 2012. pobedio Tadića na predsedničkim izborima

25. maja 2012. podneo ostavku na mesto predsednika SNS

