SIJARTO: Mađarska šalje još 60 vojnika na Kosovo

Mađarska će poslati još najmanje 60 vojnika na Kosovo do narednog leta, izjavio je danas ministar spoljnih poslova te zemlje Peter Sijarto i dodao da se u misiji NATO na Kosovu trenutno nalazi 398 mađarskih vojnika.

On je to rekao nakon dvodnevnog sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a u Briselu i naglasio da će se mađarska kandidovati za komandnu poziciju KFOR-a na Kosovu nakon što naredne godine istekne mandat italijanskom komandantu, prenosi MTI.

Prema njegovim rečima, mađarski vojnici biće preraspoređeni iz mirovne misije UN na Kipru, a osim na Kosovo, dodatne snage biće poslate i u Avganistan, a ta veća uloga Mađarske u NATO misijama je u skladu sa obećanjem datom generalnom sekretaru te organizacije Jensu Stoltenbergu.

Govoreći o Makedoniji, on je rekao da je ta zemlja odavno trebala da postane članica NATO i da veruje da će, čim se završi proces oko promena imena te zemlje, proces pridruživanja NATO-u završiti sledeće godine.

"Istorija nam je pokazala da ukoliko postoje nerešeni problemi na zapadnom Balkanu, to dovodi do velikih problema. Bilo bi bolje izbeći to, a najbolji način za to je ubrzanje procesa integracije", rekao je Sijarto.



