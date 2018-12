PRIŠTINA DOBILA PO NOSU! PUTIN I NATO OVOGA PUTA SLOŽNI: Kosovska vojska stvara haos na Balkanu!

Priština je dobila žestoke packe od svetskih moćnika! Posle upozorenja Srbije da je formiranje vojske Kosova, najavljeno za 14. decembar, dosad najozbiljnija pretnja po bezbednost Srba na KiM i mir na Balkanu, na alarmantno stanje i dramatičnu situaciju ukazao je i predsednik Rusije Vladimir Putin. Takođe, Priština je dobila oštar prekor i od NATO, koji je poručio da je ovaj potez Prištine suprotan preporukama mnogih saveznika Alijanse.

Moskva je pozvala "sponzore Prištine - EU i SAD - da izvrše jak pritisak na kosovske Albance kako bi opozvali svoje provokativne odluke i da bi se sprečilo jačanje napetosti". Rusko ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da se Moskva nada da će međunarodne snage ispuniti mandat koji im je poveren za KiM i da će u slučaju pojavljivanja nekakve vojske Kosova odmah preduzeti mere za njeno razoružanje.

Pretnja za ceo region

- To je još jedan destabilizujući i provokativni korak posle uvođenja taksi od 100 odsto na robu iz Srbije i BiH. Vojska koju stvaraju kosovske vlasti može dovesti do najtežih posledica ne samo za srpsko stanovništvo u regionu već i za bezbednost balkanskog regiona u celini - navodi se u saopštenju MSP Rusije.

Tenzije su dodatno povećane i zbog nezvaničnih informacija da se Albanci uveliko naoružavaju, a da oružje stiže iz SAD preko Albanije.

Protiv stvaranja kosovske armije je i generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg:

- Takav korak dolazi u pogrešno vreme, suprotan je preporukama mnogih NATO saveznika i može da ima ozbiljne posledice po kosovske evroatlantske integracije - rekao je Stoltenberg. On je naglasio da NATO podržava kosovske bezbednosne snage u sadašnjem mandatu i da svaka transformacija mora da bude u skladu sa ustavom.

Ugrožen mir



- Ono što su sada najavili dešava se bez konsultacija NATO saveznika i drugih zemlja, kao i bez inkluzivnog procesa na samom Kosovu - upozorio je Stoltenberg, uz opasku da će NATO morati da preispita nivo svog angažmana na Kosovu ukoliko mandat KBS evoluira.

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže za Kurir da Priština ništa ne radi na svoju ruku:

- Albanci pokušavaju da nas na sve načine pritisnu da priznamo Kosovo, a znaju vrlo dobro da od toga nema ništa. Vojska Kosova je direktna pretnja po mir i stabilnost u regionu i Zapad bi morao da zauzda ovo ludilo Prištine. Oni su ga stvorili, oni treba da ga rešavaju ako zaista žele mir.

Nebojša Stefanović za Kurir

Albanci opet zveckaju oružjem

Potpredsednika Vlade Nebojša Stefanović kaže za Kurir da je očigledno da prištinske institucije na svaki mogući način žele da zaplaše Srbe na KiM i da ih formiranjem takozvane vojske, mimo međunarodnih propisa i Briselskog sporazuma, nateraju da napuste svoja vekovna ognjišta.

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

- Postoji jasna želja Albanaca da etnički očiste našu južnu pokrajinu, a nove provokacije i zveckanje oružjem vode ka nekom novom pogromu Srba. Iako je potpuno jasno da Srbi žele mir, da se zalažu za politiku stabilnosti i napretka, to nije i želja vlasti u Prištini. Očekivanje ozbiljne reakcije međunarodne zajednice jednako je "čekanju Godoa". Kao što vidite ni dve nedelje nakon uvođenja sramotnih taksi od 100 odsto, nema konkretne akcije koja bi dovela do njihovog ukidanja. Nadam se da iza poslednjih akcija ne stoje moćne države zapada, jer nažalost jedino to može da objasni izostanak prave akcije kakvu smo mogli da viđamo širom sveta u sličnim situacijama - naglašava Stefanović.