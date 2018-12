VUČIĆ: Tači novcem iseljenika platio svoje mesto u Parizu i na sahrani Buša!

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je predsednik Kosova Hašim Tači novcem kosovskih iseljenika kupio svoje mesto na svečanosti povodom stogodišnjice završetka Prvog svetskog rata kao i na sahrani nekadašnjeg američkog predsednika Džordža Buša.

Vučić je za televiziju Pink rekao da je svima jasno kako je došlo do toga da Tači na toj sahrani sedi izmedju nemačke kancelarke i poljskog predsednika.

On je rekao da bi druga opcija bila da neko toliko zastupa interese Prištine, ali da je on uveren da to nije tačno.

"U pitanju je ogroman novac koji plaćaju njihovi iseljenici, a ne njihova 'kvazi' država. Pre svega oni iz Njujorka, ali i Švajcarske, Nemačke, Italije... Nemojte da imate iluzije da je to nešto drugo u pitanju. Zamislite Tačija - čuvenog borca za ljudska prava da je nečim zaslužio da sedi pored Merkelove", rekao je Vučić.

On je dodao da je ponekad uplašen očekivanjima koje gradjani Srbije imaju po pitanju Kosova i dodao da oni moraju da razumeju da su u prošlosti počinjene mnoge greške i da to ne može da ne dodje na naplatu u istorijskom smislu.

"Ljudi, nas je na Kosovu i Metohiji izmedju pet i šest odsto. Južno od Ibra dva odsto... A za to smo krivi mi i sve ono što smo radili i 1999. godine i posle 2000. godine, kada se nismo borili za svoj narod. Nego smo samo donosili rezolucije i ćutali na odluku o proglašenju nezavisnosti. Sami smo sebe izbacili iz UN i saglasili se da postavimo granicu izmedju Srba. Te greške ljudi moraju da razumeju, ne možete da ne platite te greške i loše političke odluke u istorijskom smislu", rekao je on.

Vučić je rekao da ne najavljuje ništa loše ali da samo želi da govori ono što je objektivno i realno.

Kurir

Autor: Beta