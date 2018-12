PREMIJERKA O REŠENJU ZA KOSOVO: Potreban kompromis između našeg stava da je Kosovo deo Srbije i njihovog da je nezavisno

Kompromisno rešenje kosovskog pitanja za Srbiju znači isključenje priznanja nezavisnosti, ali da bi se govorilo o kompromisu mora da postoji sagovornik sa druge strane, rekla je danas predsednica vlade Ana Brnabić.

Ona je rekla da se kompromis nalazi između dva pola, gde je na jednoj strani - "Kosovo je deo Srbije i tačka", a na drugoj "Kosovo je nezavisno i tačka".

"Između te dve tačke je kompromis. I menjanje granica je kompromis, ali ko je za to danas? U Srbiji niko nije za to, razgovarala sam i sa predstavnicima civilnog društva, želela da čujem i njihovo mišljnje, ali nismo došli do rešenja", rekla je Brnabić novinarima nakon obilaska Srpsko-korejskog informatičko-pristupnog centra.



Ona je navela da ništa nije na stolu i da cilj jeste kompromis, ali da za to mora da postoji i sagovornik sa druge strane.

"Morate da razmišljate inovativno, da budete konstruktivni, da se rešenje traži, kako se to kaže, outside of the box", rekla je premijerka i dodala da će jedino rešenje kosovskog pitanja omogućiti da se nešto drugačije ostavi sledećim generacijama i da je za nju upravo to svrha komprisa.

Brnabić je dodala da je to njeno mišljenje, ali da je ona samo jedna od mnogo ljudi koji odlučuju, navodeći da će se o tom pitanju izjasniti i građani na referendumu.

"Daleko smo od kompromisa", zaključila je Brnabić.

(Kurir.rs/Tanjug)

