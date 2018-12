MARTINOVIĆ: Jeremićev saradnik proglašen krivim pred sudom u Njujorku za PRANJE NOVCA!

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović danas je na sednici Skupštine Srbije pročitao vest objavljenu na CNN-u, da je, kako je rekao, bliski saradnik predsednika Narodne stranke Vuka Jeremića i bivši ministar policije Hong Konga Patrik Ho, u Njujorku proglašen krivim za pranje novca.

On je kazao da je proglašen krivim po sedam od osam tačaka optužnice i da su za to predvidjene kazne zatvora od dve do 25 godina i da će presuda biti izrečena 15. marta 2019.

Martinović je kazao da je Ho osudjen za isplaćivanje nekoliko miliona dolara mita stranim liderima u Čadu i Ugandi, "kao deo njegovog plana da obezbedi nefer poslovnu prednost za jednu energetsku kompaniju vrednu više milijardi dolara".

On je kazao da su u pitanju krivična dela koja su za cilj imala da "podriju ravnopravnost na medjunarodnim tržištama".

Martinović je rekao da je to važna vest za gradjane Srbije, jer je posrednik Patrika Hoa sa poslovnim partnerima iz Ugande i Čada i drugih zemalja bio Vuk Jeremić, koji je tada bio na čelu generalne Skupštine UN.

"Nadam se da takav čovek neće Srbiju na bilo kom medjunardonom forumu nikada više predstavljati", kazao je Matrinović.

(Kurir.rs/Tanjug)

