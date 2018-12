VELIMIR ILIĆ OŠTRO OSUĐUJE POKUŠAJ LINČA NAD ŠEFICOM DVERI: Batinaše hitno izbaciti iz političkog života

Lider Nove Srbije Velimir Ilić smatra da pretnje, kakve je doživela šefica opozicionog Pokreta Dveri Jelena Đorđević i njena porodica, moraju biti isterane iz političkog života, ali da o svom ponašanju treba da povedu računa i vlast i opozicija.

- Ozbiljna država može da zaustavi praksu političkih progona, da sloboda mišljenja bude garantovana, da se prestane s praksom da batinaši rešavaju problem. Ja sam doživeo progon zahvaljujući Dverima i Bošku Obradoviću. Lepio je bilborde "Ilići marš iz Čačka" i "Ilići ili mi". To je napad na moju porodicu i poziv na linč. On je za mene čist fašista i ništa drugo. Sad kad mi se se on žali na tretman kakav imaju prema njemu samo pomislim da je to limunada za ono što je on radio meni i drugima.

Podsetimo, Jelena Đorđević je dobila i više jezivih poruka, a oko kuće je viđala nepoznate muškarce koji su bili pretnja njenoj porodici. Tužilaštvo je došlo do novih saznanja koja potvrđuju da je bila ugrožena bezbednost opozicione političarke i njene porodice.

E. K./ Foto: Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir