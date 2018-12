SLOBODAN MILOSAVLJEVIĆ: Gnušam se pretnji odbornici Dveri

Kako kaže u razgovoru za Kurir, za svaku osudu je i morbidan tvit koji je upućen ćerki Aleksandra Vučića i ističe da obe stvari zaslužuju najstrožu osudu i hitnu reakciju nadležnih organa.

Podsetimo, Jelena Đordević je dobila i više jezivih poruka, a oko kuce je vidala nepoznate muškarce koji su bili pretnja njenoj porodici.



- Gnušam se toga. I morbitni tvit koji je upućen Vučićevoj ćerki - strašno! To je za svaku osudu! Atmosfera u društvu koja rađa tu vrstu negativne energije, morbidnosti da se ljudima preti zato što drugačije politički misle, dokaz je da Srbija klizi u nepovrat 90-tih. Osuđujem to. Sve to je neodopustivo za Srbiju 21.veka, za Srbiju koja teži da postane jedna normalna evropska zemlja. Takve stvari se osuđuju, sankcionišu, nezavisno da li idu od vlasti ka opoziciji ili obrnuto. Najstroža osuda i apel nadležnim institucijama da reaguju i sankcionišu to. Ovo ide u onu najveće bratoubilačku mržnju koja nikome ništa dobro nije donela - poručio je Milosavljević.

Tužilaštvo je došlo do novih saznanja koja potvrđuju da je bila ugrožena bezbednost opozicione politicarke i njene porodice.

