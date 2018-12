POGLEDAJTE EKSKLUZIVNO: Dramatična ispovest čelnice Dveri kojoj su spremali batine! Lično je Boško Obradović naredio da me prebiju! Besan je vikao: Očekuj posetu, kad ideš ulicom, počni da se osvrćeš! (KURIR TV)

Brutalno prebijanje Jelene Đorđević, nekadašnje čelnice Dveri u Nišu, lično je naredio njen tadašnji šef, lider ovog pokreta Boško Obradović, tvrdi ona u ekskluzivnoj ispovesti za Kurir.



Ona je odlučila da progovori pošto je Kurir objavio da je tužilaštvo u Nišu, odakle je Đorđevićeva, došlo do novih saznanja koja potvrđuju da je njoj bila ugrožena bezbednost i da se spremao brutalan fizički napad na nju i njenog supruga.



Odlučila da napusti Dveri



Đorđevićeva otkriva da je razlog pretnji zbog kojih, kako kaže, ne prestaje da strahuje za život cele svoje porodice bila njena odluka da napusti pokret Dveri, ali da zadrži mandat.



- Prva osoba kojoj sam saopštila svoj zvaničan stav bio je upravo Boško Obradović. Obavestila sam ga telefonskim putem. Bio je besan! Rekao mi je da to neće tako proći, ali je meni najviše izazvala strah rečenica koju je izgovorio u slušalicu: "Očekuj narednih dana posetu, a kada ideš ulicom, počni da se osvrćeš." Osetila sam strah, nisam znala u kom pravcu ide pretnja. Počela sam da razmišljam o bezbednosti svih nas, cele svoje porodice. Majka sam dvoje dece, prva uloga u životu mi je da štitim svoju decu... Veoma sam bila uplašena - započinje za Kurir svoju priču Jelena.



Od tog telefonskog razgovora, kako navodi, za nju i njenu porodicu kreće agonija. Ističe da se pri svakom koraku osvrtala oko sebe.



- Ubrzo nakon tog poziva primetila sam nepoznate ljude da sede u kolima oko moje kuće. Malo posle toga usledio je medijski linč. Stizale su svakakvi komentari i uvrede. Vrlo, vrlo vulgarne. Sve je to poticalo od članstva pokreta Dveri pošto su bili besni i razočarani zbog mog odlaska. To im je bio veliki gubitak, bila sam predsednik Gradskog odbora i član Izvršnog odbora, kao i predsednica Komisije za socijalna pitanja. Zbog svega toga tri meseca nisam smela sama da idem ulicom - kaže Jelena Đorđević.



Priznanje batinaša



Navodi da je sasvim slučajno saznala šta joj je bilo spremano, i to lično od osobe koju je, kako tvrdi, Boško Obradović angažovao da je prebije.

- U septembru sam naišla na svog saborca iz Dveri, ne bih iznosila javno njegovo ime, ako želi, to može on da uradi. Video me je i zamolio da nasamo porazgovaramo. Videlo se na njemu da se zbog nečega kaje. Osetila sam teret koji nosi, želeo je da ga olakša. Priznao mi je da je od Boška Obradovića dobio konkretne smernice: adresu moje kuće da me prate i da fizički nasrnu na mene. Da me prebiju! On je lično nekoliko dana pratio moje kretanje - priseća se Đorđevićeva.



Kako dodaje, iako je sve bilo spremno da dobije batine, sticajem srećnih okolnosti prošla je fizički nepovređena.



- Kako mi je rekao, kada me je video da šetam sa svojom decom, u njemu je prelomilo da odustane i da nalog Boška Obradovića ne izvrši. Zamislite da nisam šetala s decom, da sam bila sama... Šta je moglo da usledi?! To je brutalno - kaže Jelena Đorđević.

I dalje sam uplašena GOVORIM I PROTIV VLASTI I PROTIV OPOZICIJE Strah nikada nije prestao, samo se pojačao, kaže Jelena Đorđević.

- Neko sam ko zastupa taj treći pravac u politici, ko govori i protiv opozicije i protiv vlasti. Kritikujem loše stvari i sa jedne i sa druge strane. Samim tim opet ulazim u konflikt i naravno da se taj strah opet vratio. Ako je neko zarad jednog odborničkog mandata bio spreman da prebije i fizički nasrne na ženu, šta onda dalje da pričamo?! Krajnje sam uznemirena, noćima nisam spavala, a to se odrazilo na moju porodicu. Oni su se uznemirili zbog mog ponašanja i straha - kaže Đorđevićeva.

I porodica u strahu

DECA SU MORALA DA PAZE KUDA IDU U ŠKOLU Medijski linč koji je trpela video je i pročitao njen sin. I sam je zbog pretnji morao da pazi kuda ide.

- On je tada imao 13 godina, video je da sam depresivna i da sam u strahu. Čak sam mu i rekla: "Kad ideš u školu, obrati pažnju, idi glavnim ulicama, gde su ljudi, nemoj da se zavlačiš sporednim putevima." On je shvatio teret tih reči. A kada je pročitao pretnje i pisanja o meni, rekao mi je: "Joj, mama, pa pišu svašta o tebi..." Odgovorila sam mu: "Sinko, nemoj time da se baviš, još si ti mali. To što oni pišu njihovo je pravo, a ti znaš ko je tvoja majka."

Promena plana TREBALO JE DA JE PREBIJEMO, PA ONDA MEDIJSKI LINČUJEMO Jelena Đorđević kaže da je čovek koji je po Obradovićevom nalogu dobio zadatak da je prebije u jednom trenutku i sam bio zbunjen. - Priznao mi je da je u prvi mah pomislio da je pogrešno shvatio Boškove naloge. Da bi proverio, pitao ga je još jednom za objašnjenje. On mu je odgovorio da su pogrešili što su prvo organizovali medisjki linč. Rekao mu je: "Trebalo je prvo fizički da je napadnemo, pa onda medijski." Kako biste se vi osećali da vas muškarac prebije, da ostanete invalid ili, ne dao bog, da moja deca ostanu bez majke - kaže Jelena.

