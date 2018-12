VELIMIR ILIĆ PROZVAO BOŠKA OBRADOVIĆA: On je nasilnik i fašista! Ispovest Đorđevićeve podsetila me na sve što je moja porodica preživela od Obradovića!  

Lider Nove Srbije Velimir Ilić kaže da mu je ispovest Jelene Đorđević, koja tvrdi da je lider Dveri Boško Obradović i njen tadašnji šef nameravao da je prebije, bila samo podsetnik na sve ono što su on i njegova porodica preživeli sa Obradovićem.

Ilić nema dilemu da je Boško Obradović nasilnik i fašista.

- Setite se kako su prošli Vladan Glišić ili Srđan Nogo kada su pokušali da se suprotstave Obradoviću u pokretu. Ovde je reč o ženi, potpuno nezaštićenoj, što je strašno. Znam vrlo dobro kakav ume da bude Obradović. Nasilnici moraju da budu suzbijani kroz institucije ove države - napominje lider NS.

On objašnjava da problem nema sa Dverima, već sa Boškom Obradovićem kao pojedincem.

- On je meni i mojoj porodici po Čačku crtao metu, pozivao na linč Ilića. Meni, koji u Čačku imam petoro dece i šestoro unučića i kuću staru 150 godina? Kada proganjate nekome porodicu, to je fašizam. Boško je fašista i nasilnik. I da znate, neko to radi i za pare - poručuje Ilić.

Jelena Đorđević je ekskluzivno za Kurir ispričala da joj je Obradović pretio u telefonskom razgovoru kada je rekla da napušta pokret, ali i da je organizovao da je jedan od saboraca prati i prebije.

E. K./ Foto: Dragana Udovičić

