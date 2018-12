SLAVICA ĐUKIĆ DEJANOVIĆ O PRETNJAMA NIŠLIJKI IZ POKRETA DVERI: Tako se ne može upravljati mandatom, oštro osuđujem!

Ministarka za demografiju i populacionu politiku i potpredsednica SPS Slavica Đukić Dejanović oštro je osudila pretnje bivšoj šefici opozicionog Pokreta Dveri Jeleni Đordević iz Niša, a koja tvrdi da je lider ovog pokreta Boško Obradović prvo njoj pretio, a zatim i naredio da je prebiju.



- Ako je bilo bilo kakvih pretnji bilo kome, a pogotovu nekoj ženi to oštro osuđujem. Pravo bilo kog odbornika ili poslanika na dobijeni mandat je neotuđivo, to je regulisano zakonom i u skladu je sa zakonadavnim standardima Evropske unije, tako da nosioca mandata niko ne može prinuditi da sa njim raspolaže nako kako on to ne želi - izjavila je Đukić Dejanović za Kurir.



Podsetimo, Jelena Đordević je ekskluzivno za Kurir ispričala da joj je Obradović pretio u telefonskom razgovoru kada mu je rekla da napušta Pokret, ali i da je organizovao da je jedan od saboraca prati i prebije.

(Kurir/E.K.)

Kurir

Autor: Kurir