DUBRAVKA FILIPOVSKI O AGRESIJI BOŠKA OBRADOVIĆA: Zar građane treba da predvodi ovakav nasilnik?

Poslanica Srpske napredne stranke Dubravka Filipovski najoštrije je osudila pretnje koje je lider Dveri Boško Obradović upućivao bivšoj šefici ovog pokreta Jeleni Đorđević.

Filipovski podseća da ovo nije prvi put da Obradović ispoljava agresiju.

- Zgrožena sam ovim slučajem, ali moram da kažem i da me nimalo ne čudi, s obzirom na agresivnost koju Boško Obradović pokazuje u parlamentu. On je već napadao predsednicu Skupštine, članicu izborne komisije... Stvarno mislim da je krajnje vreme da se nasilnicima stane na put. Ono što mene čudi, a nadam se da će to i građani shvatiti, da ne mogu nasilnici da se prikrivaju iza građanskih protesta i da pozivaju ljude na njih - izjavila je poslanica SNS.

Jelena Đorđević je ekskluzivno za Kurir ispričala da joj je Obradović pretio u telefonskom razgovoru kada je rekla da napušta pokret, ali i da je organizovao da je jedan od saboraca prati i prebije.

E. K./ Foto: Zorana Jevtić

