UŽIVO IZ BEOGRADA VUČIĆ O SINOĆNJEM PROTESTU "STOP KRVAVIM KOŠULJAMA": Izvukli smo pouku, srednji sloj je nezadovoljan i na tome ćemo morati da radimo

BEOGRAD - Predsednik SNS i Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je danas na stranačkoj tribini "Jake žene za jaku Srbiju" u Sava centru, nakon čega se obratio okupljenim predstavnicima medija.

On je objasnio da je cilj da rad žena bude jednako cenjen kao rad muškaraca, jer one nisu površne, što je važno i za državu i njenu stabilnost.

U nastavku se osvrnuo i na sinoćnji protest u Beogradu pod nazivom "Stop krvavim košuljama", ocenivši da je u pitanju bio opozicioni, a ne građanski protest, kao i da je reč o demokratski organizovanom skupu u kojem se država ponela odgovorno i ozbiljno.

"Niko ih nije sprečavao da šetaju, nije bilo krvavih glava kao u nekim zemljama koje nam neretko drže predavanje o demokratiji. Volim kada sebi dodaju brojke, ali primetićete da nikada ne prikazuju snimak gde stoje, nego gde šetaju, pa je lakše dodati. Ali neka žive u svojim predstavama, što bih im ja brojao. Žao mi je što su albanski mediji lagali da smo izveli tenkove na ulicu. Ovo mi govori i da ćemo imati probleme na lokalnim izborima, jer je izvesno da su npr. u Lučanima na nekih 40-43 odsto, pa će borba biti teška. Sav novac su uložili u Lučane, to je veliki izazov za nas, ali nije strašno ni da na nekom mestu izgubimo. Izvukao sam neke pouke iz tog protesta, nije bilo mnogo mladih ljudi, jer su oni okrenuti nacionalizmu, a ne antisrpskoj politici. Bio je značajan broj ljudi moje generacije i desetak godina starijih, oni su očigledno nezadovoljni. To nisu siromašni ljudi, već ljudi koji su pripadali srednjem ili višem srednjem sloju, a koje nismo zadovoljili i po tom pitanju ćemo morati mnogo više da radimo. Nijedna ozbiljna poruka nije bila, poruka "Vučiću pederu" ne znači ništa. Među predvodnicima su najveći nasilnici, pljačkaši, a tema je bila pogrešno izabrana. Šta ćemo sada? Hoćete izbore. Pa dobro. Da vam ja popuštam u glupostima, ne pada mi na pamet. Neka rade šta hoće. Ako hoće žurku u Parlamentu i to bez lične karte, neka ih, samo da ne kradu slike", poručio je on.

Vučić je dodao da sa velikim strahom iščekuje nove mere Prištine, jer je "ludilo postalo bezgranično".

"Što je viši stepen ludila u odnosu prema srpskom narodu, to je veća njihova popularnost, što oni sada koriste u unutrašnjim obračunima, a u svemu stradaju Srbi. Haradinaj posmatra stvari kratkoročno. Za nas je važno da uvek pokazujemo mirno, stabilno, ali snažno odupiranje tim odlukama", ocenio je predsednik Srbije.

