JELENA MILIĆ ODGOVARA PREDSEDNICI EVROPSKOG POKRETA SRBA SA KIM: Rada Trajković te tuži Rada Trajković ti sudi

Povodom intervjua koji je nedeljnik Vreme u novom broju (1457) objavio je sa Radom Trajković, predsednicom Evropskog pokreta Srba na Kosvou, pod naslovom “Radojičić je Vučićev telohranitelj”, na sajtu CEAS objavljen je odgovor predsednice ove organizacije Jelene Milić, koji prenosimo u celosti:

"Imajući u vidu složenost političke situacije na Kosovu i u užoj Srbiji i činjenicu da je dijalog u ćorsokaku, mislim da je vredno izneti svoje stavove o ovako važnim oglašavanjima, koje u delu srpske ali i Zapadne javnosti počinju sve više uzimati zdravo za gotovo.

foto: Filip Plavčić

Kao i u sučaju analize Haradinajevog teksta u Vašingon Postu, neke delove ću komentarisati redom kako su izrečeni u tekstu jer je tako jednostavnije. I ovog puta me je neprijatno iznendailo kako je Vreme dopustilo veliki broj neodređenosti, arbitrarnosti i nekonzistentnosti iznešenog.

Da li Trajković da li redakcija pogrešno sumira tek na samom početku optužuju srpske vlasti da su krivi za “lišavanje slobode” četvoro Srba sa severa Kosova zato što su “likovali što Kosovo nije primljeno u Interpol”.

O neupitnom uspehu srpske diplomatije, o legitimnosti te politike i oko Interpola i otpriznavanja, ali i o njenoj ceni i svrsishodnosti, sam već dovoljno javno rekla, još više komentara pročitala. Do sada nikad nisam čula da neko ne optuži policijske snage da su nekog “lišile slobode” zato što je političar iz druge adminsitrativne jedinice “likovao”, već za to optuži one koji likuju-kakvo je to krivično delo?

Malo peglanje biografije Rade Trajković, bitno za ugao iz koga se ovaj intervju analizira, je takođe na samom početku teksta. “Bila je članica Srpske radiklne stranke i njihova poslanica, a krtako vreme tokom 1998. i savezna ministarka za brigu o porodici kada se žestoko povađala sa Vojislavom Šešeljem.”

foto: Fonet

Vreme ne kaže zašto se tačno Trajković posvađala sa Šešeljem. Kako je javnosti dostupno to je bilo zbog Trajkovićkinog napora da pomogne u postavljanju na funkciju svog rođenog brata. Internet kaže da se pošto ju je navodno Šešelj odbio, Trajkovićeva za pomoć obratila Miri Marković. Internet inače kaže da je Trajkovićeva jendom rekla da se u SRS učlanila, a pre bila samo simpatizer, jer je “teško živela”. Mnogi od nas su devedesetih teško živeli, i to zbog politike SRS i SPS, ali se nismo spuštali na nivo podrške ili članstva. Niti smo bili u mogućnosti da svoje etničko “Srpstvo” tokom opstnaka pod sankcijama, za vreme hiperinflacije, pod bombama NATO, Milošević-Šešelj terora nad opozicijom I drugog naplaćujemo dvojnim platama i trojnim funkcinjama kao neki Srbi s Kosova. Nešto smo i dalje bili od opresije nad Albancima tog režima u kilometrima.

#PitamZaDrugaricu zašto se nekom ne oprosti što je bio ministar informisanja a nekom se oprosti što je bio ministrka za brigu o porodici iz iste stranke tokom istog strašnog perioda?

Novi broj “Vremena” možete pronaći na kioscima i na https://t.co/HR7E92w57n! pic.twitter.com/1f59zXYUPi — Vreme (@NedeljnikVreme) December 5, 2018

U nekim drugim izvorima o Trajkovićkinoj višedecenijskoj karijeri ima više činjeničnih navoda ( koje ne vidim da Trajković uspešno osporava) o mahinacijama oko rekonstrukcija zdravstvenih centara, dece na platnim spiskovima i drugog. Mnogo toga i dvadeset godina od kraja sukoba je posledica nerešenog formalnog odnosa Beograda i Prištine, za koji Trajković ne nudi ostvarivo rešenje. Deo okolnosti uzrokovan je i lošim rešenjima iz Ahtisarijevog plana, koji je Trajković muzla koliko je mogla, a koja de facto zajednice u insitucijama etnički deli. Nije zato baš dosledna Trajkovićkina pobuna protiv razgraničenja (kobojagi zarad multietničnosti), a koje bi u realnosti podelilo upravljanje resursima i ne po etničkoj liniji.

Čemu tako glasna pobuna “multietničke Trajković”? Verovatno zato što bi formailzacija odnosa Beograda i Prištine, koja očito je mora prethoditi normalizaciji na zdravijim osnovama, umanjila mogućnost ovolikog etnoklijentelizma, na kome i Trajković uspešno živi godinama.

foto: Beta

Inače Internet malo toga kaže o aktivnostima Evropskog pokreta Srba sa Kosova i Metohije na čijem je Trajković čelu, o finasirnaju i drugom, osim što se kaže da se bore za multietničnost. Pa zašto onda samo Srba aman, zašto ne Evropski pokret na Kosovu i Metohiji.

Trajkovićku, indikativno je, sad masovno citira i podržava deo Zapadne međunarodne zajednice koji se buni protiv ideje uspostavljanja formalne linije razgraničenja Beograda i Prištine na način koji može svim građanima ostatka Srbije ponuditi nešto opipljivo ( upravljanje prrodnim resursima, EU integracije..) a ne samo dodatne garacnije SPC ili celoj srpskoj zajednici na Kosovu. Taj deo komentatora, eksperata, novinara i diplomata je inače mahom za nastavak sprovođenja Briselskog sporazuma, pa i implementacije do sada dogovorenog. Tu spada i ukidanje policijskih i sudskih struktura Srbije na severnom delu Kosova.

Trajkovićka s druge strane, po principu reče mi jedan čoek- koji se inače desetine puta ponavlja u njenim nedavnim izjavama, zagovara da je granice trebalo otvoriti i da je srpska Žandarmerija trebao da “te ljude” uhapsi. Prvo, koje ljude? One koji su nefer “lišeni slobode” jer je neko likovao “sa početka teksta? Trajković “multikulturalno” sugeriše: “ To bi za Srbe bilo lekovitije u smislu da se Beograd obračuna sa kriminalcima unutar svojih redova. Zatim kaže, u poznatom maniru osobe koja apsolutno sve na i oko Kosova zna: “… očigedno je da, možda, Vučić odbijao da to izvede.” Očigledno je možda.

Ovo je zagovarnaje kršenja Rezolucije SB UN 1244, jer uvesti Žandareriju na Kosovo ne može se po principu reče mi jedan ćoek, tek tako, mimo dogovora u SB i procene KFOR. Upitna je i deja motnoetničkog policijskog obračuna, koji je suprotan duhu izbora policajaca iz redova srpske zajednice u kosovsku policiju.

foto: Zoran Šaponja

Ne bi li uvođenje Žandarmerije, upravo bio put za nastavak nasilja, koga od 2004. na sreću nije bilo? Kome nasilje na Kosovu odgovora? Meni “lideru pro evroatlantske zajednice sastvljene od jedne Srpkinje koja nikad reč a kamo li šta drugo OK o Milošević-Šešelj režimu rekla nisam, iz podstanarskog stana na Paliluli, iz koga vodim x sudskih sporova za pretnje smrću, zastrašvinaja, neistine i drugo ” ne odgovora. Lideri su Vučić , Tači i Tramp, svidelo se meni to ili ne. Oni imaju izborni legitimitet. Kakav takav. Dok se drugačije ne pokaže.

Trajković, kao i Danijel Server i neki drugi, dalje u tekstu tvrdi da bi “odvajanje Severa” dovelo do toga da bi Tači očistio prostor južno od Ibra za oko 80.000 Srba jer ne bi “postojali institucionalni instrumenti kojim se štite Srbi.” Nekonstruktivno i ne u duhu vere u multietničnost, jer ona je dvosmerna. Kaže da postoje pitanja poput onih o vojsci koji “bez Srba ne mogu da prođu”.

Nažalost i sad mogu. Nadajmo se da bi bilo kakav sporazum uključio u stvari jednostavnije i životnije mehanizme za zaštitu i inkluziju Srba, bez mešanja Beograda, od ovih sadašnjih koji otvaraju prostor raznim trećim stranima da utiču i na formalne političke predstavnike u kosovskim institucijama i na neformlane “lidere”.

Uticaj je delom povezan upravo sa pozicioniranjem oko pregovora o formalizaciji. Tako se već godinama sa pričom standardi pre statusa vrtimo u krug nedemokratičnosti, kriminala i nasilja. Samo što Vučićeva “mafija” nije dobra, a Jermić-Stefanovic-Koštunica uticaj na Srbe na Kosovu se ne alalizira, jer tad je gle čuda Trajković bila deo sistema.

Od ideje razgraničenja na sreću niko ne spali ništa u Beogradu, a nisam sigurna da li su, imajući sve druge nekonzistentosti u vidu, Trajkovićkini navodi o sigurnom iseljenju Srba kao posledici multidimenzionog sporazuma tačni. Ne treba u delu rasprave o potencijalnom iseljavanju Srba sa Kosova zaboraviti delove Trajkovićkine biografije iz 1999, pogotovu onaj oko statusa imovine profesora u Prištini, i kako je ona, uzeta od držve. Nešto što mnogi od nas, tranzicionih gubitnika, gubtinka ratova devedesetih protiv kojih smo od početka bili, “lidera samih sebe” nikad nismo uradili.

foto: Zoran Šaponjić

Trajković nadalje u tekstu opet govori o “odlasku srpskih institucija sa Severa” za šta krivi Vučića, a što baš nije u skladu sa Briselskim sporazumom.

Trajkovićkino opasno javno delovanje u poslednjih par meseci je upiranje, bez dokaza i pre institucija, u to da se zna ko je verovatno ubica Olivera Ivanovića i još pet Srba na severu. To dminira i u ovom intervjuu. “Evropske vrednosti”, kako stoji na jednom jedinom izvoru koji spominje adresu njenog NVO na Internetu, formiranog izgleda dok je još bila funkcioner, još jedna razlika između nas, nisu da se tek tako vređa pretpostavka nevinosti. “Mi imao sada već šest ubistava za koja svi od prilike znamo gde je adresa….Vučić je sve to znao.” Čekaj, Vučić ne sme da zna da je Radoičić nevin ( ne komntarišem ni poligraf ni odlazak ni grozno Radoičievo pismo, već princip) al Trajković sme verovatno da zna.

Bez obzira na delove u intervjua koji su verovanto tačni, ovo što Trajković sada radi je neprihvatljivo tendenciozno povezivanje tačkica koja se skupljaju i kod nerelevantnihizvora ili spinera verovatno, i upravo još jedan od razloga zašto je potrebno što pre formalizovati odnose sa Prištinom, da se u oba dela uspostavi stvarni mehanizmi vladavine prava i zaštite pojedinca pre etničkih grupa. I to na način da svi izgubimo, uključujući i Srbe na Kosovu i kosovske političare i građane koji ono predstavljaju. No, Trajković ne zanimaju baš mnogo građani ostatka Srbije, koji nisu sinoć valjda bili na protestu, ili koji nemaju dupli status i privilegije kao ona, pa smatra da je Beograd trebao da zaustavi “uvoz međunarodne robe na Kosovo.”

foto: Fonet Marko Mišić

Suštinski mirnim i racionalnim rekcijama, koje ni približno nisu slične taboidnim naslovima, Beograd pokazuje odlično pregovaračko strpljenje u traganju za rešenjem u kome će evropske aspiracije ostalih građana Srbije, Mađara, Albanaca, Boštnjaka, ateista, takođe biti uzete u obzir. Jer multikulturalizam jeste vrednost, ali na širem prostoru. Radikalizacija, koju Trajković u Vremenu podstiče, bi dovela do toga da se možda neki od tih etničkih grupa odluče da odu iz srbocentrične Srbije. I opet, šta s nama “liderima samih sebe Srba severno od Ibra, koji smo za evropske vrednosti i multikulturalnost”? Koja su naša prava u ceoj priči #PitamZaDrugaricu. Evropske vrednosti podrazumevaju i sekularizam, koji Trajković guši, bez obzira na težinu situacije, kao i parvo na demokratsko odlučivanje mimo povezanosti sa jednom verskom zajednicom, ovog puta SPC. “Nisam ja ušla u privremene adminsitrativne institucije sama, nego sam imala podršku Crkve, jer je procenjeno da budem unutra.” Ko je procenio? Kako?

Tipičan tribalizam, koji nam sada kao vrhunski kompromis nude i mnogi iz Zapadne međunrodne zajednice, jer dogmatski ne prihvataju inkluzivnija rešenja poput multidimenzionog sporazuma. Ta višegodišnja podršaka triblaizmu, kao jedinom nužnom načinu uređenja odnosa posle teških sukoba, se polako ali sigurno pretvara u opresivnost koja sa savremenom demokratijiom i strukturama sposobnim da se uključe u regionalne i globalne tokove nikave veze nema. I to je delom razlog što su Trajković i otac Sava postali sad od jednom njihovi miljenici, iako nisu baš inkluzivni i interkulturalni.

Trajković, bez reakcije novinara Vremena potpuno neprofesionalno, neevropski poziva na “psihijatriski pregled Vučića”. Na ovo bi s razlogom trebali da reaguju u stvari sinoćnji legitimni šetači protiv nasilja. Nasilje je i iznositi ovakve spekulacije o nekome. O tome nešto i novinarke Vremena pišu povremeno. Legitimi argumenti su jedno, arbitrarnost i uvlačenje privatnosti (mimo imovine funkcionera) u nedostatku političkih argumenta nešto sasvim drugo. I to je problem Srbije, to što i oni navodno dostojanstveniji i korektniji praktikuju nedopustivu dvoličnost.

foto: Radio Kontakt plus

Ne znam šta da kažem uisitnu za ovaj deo: “Ali, svi znamo da je Radoičić pratio Vučića u Srebrenici zajedno sa celom tom bulumentom”. Ovo kažem ja koja sam smatrala, za razliku od mnogih NVO aktiivsta tada Trajkovićkinih istomišljenika sada, da Vučić nije trebao da ide pre nego se neke stvari u vezi odnosa Srbije prema devedesetim ne usaglase. No, ipak, nadam se da su i on i Radojičić nešto osetili i naučili tada. Da su bulumenta za to-ne nisu.

I na kraju najopasnije iz intervjua-o naoružavanju samostalnog golorukog naroda. Nadam se da da sam pogrešno razumela, jer je tekst uistinu vrlo kontradiktoran u nekim delovima. Novinar konstatuje: “Ako bi Albanci zaista želeli da upotrebe silu, Srbi ne mi imali nikave šanse da se odbrane.” Trajkovićkin odgovor: “Legalne. Uvek imate ljude koji mogu ileglano da se bore, da ih ubacite. To je granica, pa i oni su se naoružavali i borili , preko Prokletija su ubacivali oružije kad je bio pun kapacitet naše vojske i policije. Ali NATO je tu. Albanci su 17. marta 2004. želeli da mi svi odemo možda su i dobili zeleno svetlo za tu akciju, ALI MI SMO MOGLI IZNUTRA DA SE BRANIMO ORUŽIJEM. PA NE MISLITE DA JE ČAGLAVICU ODBRANIO NE ZNAM KO. MI SMO JE BRANILI. NAROD JE BRANIO”.

Mislite o ovome kad se idući put budete sprdali sa legitimnom izjavom premijerke Brnabić o opcijama upotrebe oružanih snaga, ma kako trapavo rečenom. Pa poslušajte Vučićev nastup na Pinku sutradan. Pa procenite tačno ko huška na nasilje.

Na ključno pitanje-kako dalje- Trajković u intervju na 5 strana kaže samo jednu nedemokratsku opasku: “Ljudi koji pregovaraju i koji su izašli sa projektom podele Kosova, treba da se sklone. Dobro bi bilo da se pregovori restartuju, ali sa potpuno novom ekipom.” I cipiripi na kraju. Ili evo ja, “lider trenutno jednočlane evroatlantske zajednice sa Palilule” da zauzmem njihovo meseto.

Rešenje je izgleda da se ćeramo još beskonačno, bez ikakvog smislenog izvodljivog predloga kako da iz očitog ćorsokaka, koji Trajković na nekoliko mesta odlično opisuje, izađemo. Jer, dok se samo ćeramo ovako kriminal cveta, al i stara ekipa koristi svoje priviligije. Rada Trajković te Tuži Rada Trajković ti sudi".

(Kurir.rs/CEAS)

Kurir

Autor: Kurir