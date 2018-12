HARADINAJ MILOSTI NEMA, HOĆE DA OSTAVI SRBE BEZ PLATA: Ako se ukine platni promet bez zarada ostaju lekari, profesori, nastavnici...

Iza pretnji premijera privremenih institucija u Prištini Ramuša Haradinaja, da protiv Beograda može da preduzme i teže mere od uvođenja taksa od sto odsto na srpske proizvode, moglo bi da se krije ukidanje platnog prometa na severu KiM, zabrana ulaska vozilima sa srpskim tablicama i zabrana ministrima i funkcionerima da pređu administrativnu liniju ka teritoriji Kosova i Metohije.

Osim što bi ovakvim eventualnim odlukama dodatno narušila slobodu kretanja Srbima, vlast u Prištini bi stopiranjem platnog prometa ozbiljno dovela u pitanje egzistenciju onog dela građana zaposlenih u institucijama koje su u sistemu Srbije i koji primaju zarade preko srpskih banaka koje funkcionišu na Kosmetu. To su lekari, profesori, nastavnici, zaposleni u privremenim organima... A poslovanje preduzeća, od javnih pa do samostalnih trgovinskih radnji, paralizovalo bi se!

Šta je to čime Haradinaj zastrašuje Beograd i Srbe, predsednik Aleksandar Vučić u nedelju nije otkrio, ali je naveo da bi to mogle biti tri stvari, kao i da se "ne zna koja je gora za nas".

"Sa velikom dozom straha iščekujem nove mere Prištine, jer vidim da je to ludilo postalo bezgranično i za to je jednim delom odgovorna međunarodna zajednica. On (Haradinaj) posmatra stvari kratkoročno. Za nas je važno da pokazujemo snažno i mirno odupiranje takvim merama, a videćemo šta će dalje da preduzimaju i donosićemo odluke", rekao je Vučić.

Podsetimo, Haradinaj je uprkos "opomenama" iz Evropske unije ostao pri tome da će drakonske takse na srpske proizvode biti ukinute tek kada Srbija prizna nezavisnost Kosova, ili kada bude srušena vlast u Beogradu.

(Kurir.rs/Novosti/D.R.Đ.)

Kurir

Autor: Kurir