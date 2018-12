HAN POHVALIO SRBIJU NA PUTU KA ČLANSTVU U EU: Perspektiva vaše zemlje u Evropi jaka i stvarna

Evropski komesar za pristupne pregovore Johanes Han ocenio je da je Srbija otvaranjem dva nova poglavlja napredovala ka članstvu u EU.

"Međuvladina konferencija je još jedan pokazatelj da je EU perspektiva Srbije jaka i stvarna", poručio je Han.



Evropski komesar za pregovore o pristupanju kaže da je Srbija otvorila dva nova poglavlja u svojim pristupnim pregovorima jer je došlo do napretka u oblasti ekonomske i monetarne politike, što je obuhvaćeno poglavljem 17, i u statistici, što je pokriva poglavlavlje 18. "Napredak u ovim poljima je ključan za dalje strukturne reforme i ekonomski rast u Srbiji. Privredni rast u Srbije dobar, strukturne reforme sprovedene, ali se sada moraju i održati", naglasio je komesar Han.

On je ocenio da domaći i strani investitori pažljivo prate razvoj u monetarnoj i ekonomskoj politici Srbije, a da struktiurne reforme moraju biti podržane dobrom statistikom u zemlji.

"Statistička baza podataka u Srbije je među najsveobuhvatnijim u regionu", ocenio je Johanes Han.

On je naveo da je Strategija Evropske komisije o Zapadnom Balkanu stvorila "konkretnu i realnu perspektivu" za zemlje koje su spremne da primene neophodne reforme.

"Hajde da se fokusiramo na reformske napore, a ne na rokove. U pitanju je proces zasnovan na postignutom, gde kvalitet ide pre brzine", kaže Han.

On je ocenio da će Evropska komisija i zemlje članice uvek podržavati otvaranje novih poglavlja ukoliko zemlja ispunjava reforme.

"Ispunjavanje reformi u oblasti vladavine prav , fundamentalnih prava i dobrog upravljanja ostaju u srcu procesa proširenja. To su vrednosti EU koja je na njima zasnovana i to je nešto oko čega se ne pregovara", naglasio je evropski komesar.

Johanes Han je ocenio da je Srbija pokazala i napredak u oblasti vladavine prava. On je dodao da svako pregovaračko poglavlje u sebi ima elemente koji se odnose na vladavinu prava.

"Mnogo zakona je usvojeno. Sada se ti rezultati moraju održati, a to je ono na šta zemlje članice obraćaju pažnju kada procenju mogućnost otvarnja novih poglavlja", kaže Han.

Upitan za situaciju u odnosima Beograda i Prištine Johanes Han je naveo da je Beogradu i Prištini ponudio pomoć oko rešavanja trgovinskih pitanja.

"Jasno je da je uvođenje taksi 100 na robu iz Srbije i BiH fundamentalo protiv slobodne trgovine i CEFTA i protiv duha regionalne trgovinske zone", kaže Han.

On je pozvao na brzo pronalaženje rešenja za "zabrinutosti" obe strane kada je trgovina u pitanju.

"To bi bilo u interesu svih. Za EU nije prihvatljivo da dugo ostavimo ovakvo stanje i to nije u duhu napretka u regionalnoj saradnji. Regionalna saradnja može samo da se poboljša ako postoji slobodan protok robe i ljudi", zaključio je Han.

