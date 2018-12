PROKLETSTVO KIPARSKIH PARA! MRTVI SU SVI KOJI SU ZNALI GDE JE 3,5 MILIJARDI! Velja Ilić progovorio o velikoj tajni MILOŠEVIĆEVOG novca! Evo ko je AVIONOM iznosio džakove!

Ljudi sa informacijama o iznošenju para iz države tokom sankcija završili su život pod sumnjivim okolnostima. Šef NS kaže da su pretekli samo on i Dinkić.

Afera „kiparske pare“, teška oko 3,5 milijardi tadašnjih nemačkih maraka, do danas nije dobila epilog. Ljudi koji su znali sve o tome život su završili tragično i pod sumnjivim okolnostima, a i dokumentaciji se gubi svaki trag!

Naime, Velimir Ilić, kojeg je Vlada Srbije 2001. imenovala za šefa tima za rasvetljavanje ovog slučaja, otkriva da je dokumentacija o iznošenju državnog novca na Kipar tada predata vlastima u Beogradu, ali da je potom misteriozno nestala. On kaže i da su - osim njega i Mlađana Dinkića - mrtvi skoro svi akteri koji su učestvovali u ovoj aferi ili su kasnije pokušavali da utvrde gde je završio državni novac koji je devedesetih, tokom sankcija, nošen na Kipar.

Zataškavanje

- To je velika pljačka, koju je neko zataškao. Ali nije nikad kasno da se to aktivira i pokrene istraga jer tokovi novca ostavljaju trag, iako su svi učesnici te afere, odnosno svi akteri u lancu, pod zemljom - započinje Ilić priču za Kurir i dodaje:

- Žika Petrović, direktor „Jata“, pilotirao je kad su pare prebacivane. Badža (Radovan Stojičić, ministar policije) pratio je i obezbeđivao prenošenje novca, a Kundak (Zoran Todorović, direktor „Beopetrola“) imao je ovlašćenje da podiže pare, kupuje naftu... Svi su likvidirani, a slučajevi nisu rasvetljeni.

foto: Zorana Jevtić

Dobili papire

Ilić ističe da nije rezrešen ni slučaj smrti bankarke Borke Vučić, koja je poginula pod čudnim okolnostima:

- Ona je u ovom lancu novac primala, knjižila, pratila njegove tokove, pravila dokumentaciju. Ta žena je sve znala, sve papire je imala. A posle 2000. želela je da se taj novac vrati, čak je pravila i neke projekte da se ulaže u poljoprivredu. Umrla je u saobraćajki.

Uz Ilića, u tročlanom Vladinom radnog timu bili su i po jedan predstavnik MUP i NBS. Oni su, svedoči Ilić, od tadašnjeg kiparskog predsednika i ministra policije dobili svu dokumentaciju o novcu koju je Srbija imala na računima u toj zemlji. Papiri su, kako tvrdi, završili kod premijera Đinđića i tadašnjeg ministara pravde Vladana Batića i guvernera NBS Mlađana Dinkića, ali da ne zna kakva je sudbina tih dokumenata:

- Đinđić je ubijen, Batić je podneo krivične prijave za tu aferu, ali je preminuo. Živi smo samo Dinkić i ja. Mene je sam bog spasao. Dva puta su me napadali, imao sam teške povrede glave. Preživeo sam, ali činili su sve da me iskopromituju, ismeju, naprave budalom, smanje rejting... I nikad me niko nije pozvao iz zvaničnih institucija na razgovor.

AKTERI AFERE Živorad Žika Petrović PILOTIRAO TOKOM PREVOŽENJA PARA foto: EPA Nekadašnji generalni direktor „Jata“

Izrešetan sa četiri metka 25. aprila 2000. Naručioci i izvršioci ubistva nisu otkriveni Radovan Stojičić Badža OBEZBEĐIVAO TRANSPORT NOVCA foto: EPA General policije, načelnik Službe javne bezbednosti, zamenik ministra unutrašnjih

Ubijen u noći između 10. i 11. aprila 1997. Napadač nije otkriven Borka Vučić PRIMALA PARE, KNJIŽILA, PRAVILA DOKUMENTACIJU foto: Marina Lopičić Nekadašnja direktorka Beogradske banke i bliski saradnik i finansijski ekspert Slobodana Miloševića

1. avgusta 2009, u 83. godini, poginula na auto-putu Beograd-Niš pod misterioznim okolnostima Zoran Todorović Kundak IMAO OVLAŠĆENJA DA PODIŽE NOVAC Nekadašnji visoki funkcioner JUL i direktor „Beopetrola“

Likvidiran 24. oktobra 1997. Nepoznati ubica ispalio dva rafala Vladan Batić PODNEO KRIVIČNE PRIJAVE ZA AFERU „KIPARSKE PARE“ foto: Dado Đilas Ministar pravde u vladi Zorana Đinđića

Preminuo 29. decembra 2010, posle duge i teške bolesti Zoran Đinđić INICIRAO POTRAGU ZA KIPARSKIM PARAMA foto: Profimedia Premijer Srbije nakon 2000.

Ubijen 12. marta 2003. godine

Kurir

Autor: Kurir