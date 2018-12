TO NIJE BIO GRAĐANSKI SKUP! ČIM SAM VIDELA STRANAČKE FUNKCIONERE OTIŠLA SAM KUĆI: Mirjana Karanović bez dlake na jeziku: Moje prisustvo nisu želele stranke koje su učestvovale na tom protestu!

Mnogo pre ovog protesta pozvali su me mladi ljudi koji su mi rekli da prave građanski protest protiv nasilja uz napomenu da on nije stranački. Pristala sam iako to nije bilo nešto što sam jako želela da radim. Prihvatila sam, prvo zato što su me tako lepo pozvali, a drugo zato što to nije stranački protest – počinje svoje objašnjenje glumica Mirjana Karanović odgovarajući na pitanje zašto nije govorila u subotu na opozicionom protestu „Stop krvavim košuljama“ iako je bila najavljena.

Nadalje je, kaže, bila u kontaktu s mladim ljudima da bi znala kada će se i šta dešavati, a par dana pre protesta su je pozvali i obavestili o tome da postoje grupe, koje neće doći na protest ukoliko ona tamo bude govorila.

– Ne sećam da li je bilo reči o nekoj stranci, ali prosto su mi predočili da postoje grupe koje prema meni imaju otpor da se tamo pojavim. Rekla sam u redu, ako sam problem, neću doći, a oni su uzvratili kako žele da dođem, pa sam se na kraju složila i obećala da ću doći. Kada sam došla na protest, videla sam tamo gospodina Vujoševića, kolegu Branislava Trifunovića i tu su mi rekli kako su dobili informaciju, ne znam od koga, da postoje pretnje i da je opasno ukoliko Dušan (Vujošević) i ja budemo govorili. Namerno će se izazvati komešanje, nemiri, neki incident. Rekla sam im onda da ja o tome ne mogu da odlučim, nego oni pošto su organizatori, te da sam ja tu samo gost i da ću se ponašati kako domaćini žele. Tu je jedan mladić iz organizacije, iako mu nije bilo lako, odlučio da ne govorimo", kaže ona.

Napominje da je pitala da li treba da ode, ali su oni kazali da sa njima ostane.

"Ušla sam među ljude i stajala tamo. Ništa nisam govorila, ali mi je to sve bilo besmisleno i onda kada smo krenuli u šetnju, shvatila sam da to nije građanski skup, jer sam odmah u drugom redu kolone videla stranačke funkcionere ili političke grupe. Tada sam se zahvalila i rekla: „Odoh kući.“ Istovremeno, počeli su napadi na mene na društvenim mrežama. Istrgnute su iz konteksta moje reči iz Peščanika, iz emisije o atentatu na Zorana Đinđića od pre sedam godina. Te moje reči predstavljene su kao moje lično mišljenje i stav. O tim napadima na društvenim mrežama su me obavestili prijatelji i eto to je to što se dešavalo", kaže Mirjana Karanović i ističe da joj je sve to besmisleno.

"Besmisleno je da sam ja toliko važna nekim strankama i da sam politička opasnost. Moje prisustvo na tom protestu nisu želeli, ne vlast, nego upravo stranke koje su učestvovale na protestu. S druge strane, pohvalno je što desničarski portali tako pažljivo prate emisiju Peščanik i ne samo da prate, nego tako dobro pamte, proučavaju. U pravom trenutku su znali gde da potraže materijal protiv mene", zaključuje Mirjana Karanović.

