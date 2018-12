VUČIĆ U ABU DABIJU: Pritisak na Prištinu deluje, nema novih mera! To nisu učinili zato što su se tako probudili, već zato što im je to neko rekao

Taj koji ga je izvršio, trebalo je to da uradi i sa taksama na srpsku robu... Najlakše je tuđim glavama trgovati. Uzmite samo naše vojne i policijske atašee koji su, na primer, ovde u Emiratima. Kažite im sutra da idu na KiM ili negde, posle plate od 3.000 evra. Neće nijedan. Pustite te priče...

ABU DABI - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da odluka prištinskih vlasti o neuvođenju daljih mera protiv Beograda pokazuje da pritisak na njih deluje, da nije tako teško kao što nam se govorilo i da je taj koji ga je izvršio to trebalo na takav način da učini i po pitanju taksi na srpsku robu.

Vučić je podvukao da Priština mora da razume da je neophodno praviti dogovore, a ne silom pokušati ostvariti svoje ciljeve.

"Mi bi sada trebalo da kažemo kako nam je laknulo i kako smo srećni. Imamo taksu od 100 odsto, formiraće vojsku za dva dana, a treba da govorimo kako smo srećni što nisu ko zna šta uradili. Sve dok se ne ukinu takse, dok Priština ne razume da je potrebno da pravimo dogovore i razgovore, a ne protivpravnim putem, pravnim nasiljem, ne daj bože fizičkim nasiljem da neko ostvaruje svoje ciljeve, neće biti velike sreće", naglasio je Vučić.

Predsednik Srbije je istakao da se pokazalo i po ovome juče da kada neko želi da izvrši pritisak na Prištinu, to nije tako teško kao što su nam govorili.

"Posle dva ili tri dana koliko su Haradinaj i svi ostali ponavljali da slede nove mere, odjedanput svi su odustali od novih mera. To nisu učinili zato što su se tako probudili, već zato što im je to neko rekao. Taj koji im je rekao oko novih mera, jer je shvatio da mi više bukvalno nemamo gde, da smo u ćošku ćoška, i da posle toga moramo da se štitimo i branimo, taj neko bi trebalo to isto i na takav način kaže za taksu. Zadovoljan sam što je nemački ministar spoljnih poslova na korektan način izneo zahtev za ukidanje taksi. Videćem šta će svi drugi da kažu", rekao je Vučić novinarima u Abu Dabiju.

foto: Predsedništvo Srbije

Na informacije da iz SAD stižu poruke da Srbija treba da odustane od aktivnosti na povlačenju priznanja nezavisnoti Kosova i da će Priština onda ukinuti takse, Vučić je podsetio da Amerika Kosovo posmatra kao svoje čedo, dete, o kojem govori kao da je već tinejdžer.

"Mislim da ćemo čuti još mnogo razloga i stvari, mnogo uslova koje moramo da ispunimo da bi oni ukinuli takse. Sve to možemo da slušamo, ali nikakvog smisla nema. To je ono što su hteli da naprave potpuno novu poziciju, da u trci na 100 metara odu 15 metara napred, a da budemo srećni kada se vrate pet metara unazad. Na to nećemo pristati. Nije važno koja je stvar u pitanju, poručio je predsednik Srbije.

Vučić je rekao da nikada neće da govori o onome što se priča iza zatvorenih vrata, jer u suprotnom niko više ne bi razgovarao s njim. Svima koji misle da je lako busati se u prsa i sve odbijati, što inače radi na svakodnevnoj osnovi, on je postavio pitanje da li su spremni, kada dođemo u tako tešku situaciju, kada više nemamo šta, i samo da leže u nekom rovu tri dana u vodi.

foto: Pritnscreen/Pink

"Ne da pucate u nekog ili neko u vas. Samo da ležite u rovu na minus tri ili dok kiša pada tri dana. Jeste li spremni na to ili niste. Ili ste spremni samo na to kako i koliko motki uzmete i lupate mene po glavi. Albanci su veoma spremni za sve i veoma motivisani. Oni su srcem ušli u ove sankcije. To je koliko njihova prednost, toliko i nešto što im strahovito odmaže", rekao je Vučić.

Kazao je da imamo sve vreme tešku političku borbu u kojoj moramo da istrajemo i izborimo se za najviše što možemo da dobijemo.

"Da li će biti skorog i dobrog rešenja - ako ga vi vidite recite koje je, ako ga vidi bilo ko neka kaže", podvukao je Vučić.

Albanci, podsetio je, što se njih tiče imaju državu završenu, i bez kakvog velikog rata neće dozvoliti da to bude drugačije, i po cenu ko zna kolikih gubitaka. Naveo je da svet na jedan ili drugi način doživljava stanje, te dodao da se stanje na terenu neće promeniti.

"Hoće li to mnogo pomoći Srbiji - neće. Naš posao je da tražimo mirno rešenje, da pokušamo da sačuvamo stabilnost, mir, ali i odbranimo naše nacionalne i državne inetrese, da kažemo ne možete da gazite naš narod. Imamo i mi zahteve i prava, ali moramo da budemo usklađeni sa onim što je realnost i u našim zahtevima da tražimo vise od toga, ali da dobro razumemo da te stvari nisu lake i da dobro razumemo svoju poziciju u svetu, na KiM, i celom regionu. Svako ko govori drugačije je neozbiljan, neodgovoran i gurao bi Srbiju u katastrofu", uveren je Vučić.

foto: Pritnscreen/Pink

Na pitanje da li je i dalje, kao što je rekao Tijanić "Kosovo najskuplja reč", Vučić je dodao da je kazao i da bi svi tobož dali život za Kosovo, ali niko ne bi da živi na Kosovu.

"Ja mogu da nekog parafraziram ili citiram, ali najlakše je tuđim glavama trgovati. Uzmite samo naše vojne i policijske atašee koji su, na primer, ovde u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Kažite im sutra da idu na KiM ili negde, posle plate od 3.000 evra. Neće nijedan. Pustite te priče. Hoće do prvog kišnog dana", naglasio je Vučić.

"Austrija se držala svoje reči" Vučić istakao je danas da se Austrija držala svojih reči i da je tokom predsedavanja EU, u proteklih šest meseci, uputila važne poruke. "Moram da kažem da sam oduševljen energijom koju je kancelar Sebastijan Kurc uložio u prethodnih šest meseci po pitanju rešavanja balkanskih problema. Austrija inače razume probleme na Balkanu. Ogroman broj naših ljudi živi u Beču i drugim gradovima Austrije - Salcburgu, Insbruku, Klagenfurtu i Lincu. Zaista je Austrija, a posebno kancelar Kurc, uložila ogroman trud, rad, energiju u to da problemi budu rešavani mirnim putem", objasnio je Vučić u izjavi novinarima u Abu Dabiju. Istakao je da se zvaničan Beč držao svoje reči, podsećajući da je Austrija priznala nezavisnost Kosova, ali isto tako nedvosmisleno Prištini rekla svoj stav po pitanju taksi i stvaranja vojske Kosova. "Rekao bih da važne poruke, koje su dolazile iz EU i od naših različitih komšija, u ovih šest meseci dolazili su upravo iz Austrije, naglasio je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Predsedništvo)

Kurir

Autor: Kurir