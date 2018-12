POZICIJA JASNO PORUČILA OPOZICIJI: Možemo na izbore! Mi nudimo rad i rezultate, Srbiju koju poštuje ceo svet! I samo to je važno!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da mu ne pada na pamet da podlegne pritisku sa ulice i da sluša gluposti opozicije, ali da je spreman da im pruži mogućnost da se pokažu na izborima, jer je to najdemokratskiji način rešavanja problema u jednoj zemlji. Niko, kako je istakao, motkom ne može da uzme vlast.



Naveo je da je o eventualnom raspisivanju vanrednih izbora razgovarao s kolegama iz SNS, pre svega onima koji su mu bliski, ali nakratko i s premijerkom Anom Brnabić:

- Da vidimo samo kako se tu stvari kreću, ništa više od toga. Ljudi su listom za izbore, ne računajući mene, koji bih voleo da Vlada ima pun mandat, ali ne po svaku cenu. Ali mi ćemo videti.



Da su za izbore, u razgovoru za Kurir potvrđuju članovi Predsedništva SNS. Zorana Mihajlović, ministarka saobraćaja i građevinarstva, kaže da je uvek za izbore.



- Mi nudimo rad i rezultate, Srbiju koju poštuje ceo svet. I samo to je važno. A šta mogu da ponude i šta su uradili Boško Obradović, Dragan Đilas, Vuk Jeremić i slični?! Unazadili Srbiju - kaže ona.



Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović navodi da ima razloga i za i protiv vanrednih izbora:



- Svakako ćemo svi u SNS pažljivo analizirati razloge i doneti zajedničku odluku kao ozbiljna stranka.

- Ja mogu da nekog parafraziram ili citiram, ali najlakše je tuđim glavama trgovati. Uzmite samo naše vojne i policijske atašee koji su, na primer, ovde u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Kažite im sutra da idu na KiM ili negde, posle plate od 3.000 evra. Neće nijedan. Pustite te priče. Hoće do prvog kišnog dana.



VUČIĆ O:



Izborima u Lučanima

- Opozicija je blizu pobede u Lučanima 16. decembra, jer su na prethodnim izborima samo stranke Boška Obradovića i Velimira Ilića imale zajedno 27 odsto glasova, zbog čega očekujem da će cela opozicija imati oko 45 odsto. Možete misliti kakvi će pritisci da budu. Zato i nisu hteli da učestvuju na drugim izborima, jer će tamo loše da prođu. Ja ću danas da odem u Lučane da se obratim građanima i da pokušamo da se borimo, ukažemo šta smo sve uradili za Guču, Lučane, da kažemo da nikada država nije više uložila u dragačevski kraj i da smo spremni da ulažemo više. Na ljudima je da odluče.

Merama Prištine

- Odluka prištinskih vlasti o neuvođenju daljih mera protiv Beograda pokazuje da pritisak na njih deluje. To nisu učinili zato što su se tako probudili, već zato što im je to neko rekao. Taj koji im je rekao, jer je shvatio da mi više bukvalno nemamo gde, da smo u ćošku ćoška, i da posle toga moramo da se štitimo i branimo, trebalo bi to isto i na takav način da kaže za taksu.

Prekidu briselskog dijaloga

- Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Federika Mogerini nije odgovorna za prekid dijaloga, već za to mogu biti krivi samo Beograd i Priština. Neka razmisle dobro u Prištini ko je kriv. Neka razmisle dobro ko je taj ko je želeo dogovor, a ko je taj ko dogovore nije želeo. Nadam se da će doći do većeg razumevanja u budućnosti i da će Priština shvatiti da nasilničkim i protivpravnim merama ne može da postigne ništa.