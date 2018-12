LJAJIĆ POZVAO BIRAČE U KULI DA GLASAJU ZA LISTU SNS: Bila naredna godina izborna ili predizborna, mi moramo da budemo spremni

Predsednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić, pozvao je večeras u Kuli birače da na predstojećim lokalnim izborima podrže listu SNS, na kojoj su kandidati SDPS.

"Bila naredna godina izborna ili predizborna, a biće svakako, mi moramo da budemo spremni i da paralelno radimo na kampanji ako bude izbora i da radimo na jačanju partijske infrastrukture", kazao je Ljajić na koktelu SDPS povodom devet godina od osnivanja ogranka stranke u Kuli.

On kaže da SDPS karakteriše doslednost i da su principi te stranke antifašizam, antipopulizam i antinacionalizam.

"Ova stranka će biti stranka koja je apsolutno građanske orjentacije, stranka koja baštini demokratske tradicije, stranka koja baštini želju zemlje da se približi EU i da bude do nje iako to sada nije popularno, ali smatramo da je EU jedan od najuspešnijih projekata posle Drugog svetskog rata", rekao je on.

Ljajić je rekao da je SDPS ove godine dobila status posmatrača u socijalističkoj internacionali i da su ostvareni odlični kontakti sa strankama u regionu. Lokalni izbori u opštini Kula održaće se 16. decembra, istovremeno kada i u opštinama Lučani, Kladovo i Doljevac.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir