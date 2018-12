GDE SI, BRE, MLAĐO! Vučić pozdravio KOBRU koja ga čuva, a onda otkrio šta ga je specijalac iz Trstenika pitao još pre 6 meseci

TRSTENIK - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je na svečanom otvaranju fabrike u Trsteniku, gde će biti zaposleno 1.000 radnika, otkrio da je u njegovoj pratnji i jedan njihov sugrađanin, na šta je dobio veliki aplauz, a potom ispričao zanimljivost tipičnu za Srbiju, a i celi region.

"Imam nešto da vam kažem. Imam jednog momka koji me službeno prati, on je iz "Kobri", specijalac iz Trstenika. Gde si, Mlađo? Eno ga, maše", rekao je predsednik kada su ga građani pozdravili ogromnim aplauzom.

"Kaže on meni pre jedno šest meseci: Šefe, kakvi izbori su na pomolu? Ma, kakvi izbori, bre, Mlađo?! Sad smo završili ove beogradske. Pusti izbore, predsednički bili pre godinu dana. O kakvim izborima pričaš? Pa, pitaju me... Kaže narod u Trsteniku, krenuli putevi da se asfaltiraju, to nikad nema, osim kad su izbori", ispričao je Vučić, i poručio da fabrike, pa ni onu koja je danas otvorena u Trsteniku, ne otvara zbog izbora, već je to normalan deo njegovog posla.

"Tako ćemo da radimo ulice, puteve, i u Trsteniku, Aleksandrovcu, Brusu, Ćićevcu, Varvarinu... i verujem da ćete biti zadovoljni i da ćete videti neuporedivo veći trud, angažman i napredak vaših mesta", rekao je Vučić.

Dodao je da će Trstenik imati veće prihode od otvaranja nove fabrike, koje će moći da ulaže u škole, obdaništa...

