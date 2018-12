MINISTAR STEFANOVIĆ: Vozila Kfora dodatno zastrašuju Srbe na Kosovu

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da ima informacije da je veća kolona vozila Kfora, u čijem se sastavu nalaze vozila za razbiajnje barikada i blokada, ušla na sever Kosova i da to, pored najavljenog formiranja vojske Kosova, dodatno unosi strah među srpsko stanovništvo.

"Očigledno je da je ovaj momenat, kada se najavljuje stvaranje tzv. vojske Kosova potpuno suprotno Rezoluciji 1244 Ujedinjenih nacija i mandatu koji ima NATO i Kfor na KiM, iskorišćen da se dodatno unosi strah među srpsko stanovništvo i da se dodatno pogoršava stanje", rekao je Stefanović, odgovarajući na pitanja novinara.

"Mislim da je veoma teško reći šta treba da budu sledeći potezi", dodao je.

Ministar ističe i da ćemo tek videti da li će doći do formiranja vojske Kosova, ali da sve ukazuje da hoće.

Kako kaže, rezolucija 1244 je, inače, veoma jasna po tom pitanju.

"Ako više ne postoji način da se poštuje rezolucija SB UN i ako se ona u jednom vrlo važnom elementu krši tako brutalno, onda je pitanje šta Srbi uopšte na KiM mogu da očekuju", rekao je Stefanović.

On je dodao da Srbija nastavlja da vrlo intenzivno prati sva dešavanja na teritoriji južne pokrajine s obzirom da je naš prvenstveni cilj da zaštitimo srpski narod koji jeste realno ugrožen i da ukazujući na sve to što se dešava svima u svetu pokušamo da ostvarimo neku vrstu dijaloga i da ne uvedemo Srbe koji žive na KiM u bezbednosni problem.

"Ali, naravno da budemo spremni da reagujemo i zaštitimo njihove živote", rekao je Stefanović. Dodao je da je situacija složena i da ne misli da bilo ko može da kaže da postoji lako rešenje.

Stefanović kaže i da je lično veoma zabrinut zbog takvog "lagodnog, nonšalantnog odnosa prema kršenju međunarodnih rezolucija i rezolucija SB UN, što je, kako je dodao, nedopustivo u međunarodnom pravu.

On je istakao da srpski narod zaslužuje zaštitu kao i svaki drugi narod koji se nađe u takvoj situaciji.

"Pratićemo situaciju i dalje i obaveštavati javnost", dodao je on.

Naveo je da to što rade prištinske institucije unosi nemir, a kretanje Kfora na severu ne uliva poverenje iz razloga što Srbi ne znaju za to niti znaju razlog za to, a drugo što se dešava u isto vreme kada se najavljuje formiranje vojske Kosova.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Vladimir Šporčić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir