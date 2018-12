VUČIĆ NA SKUPU SNS U KOTRAŽU: Zabrinut sam zbog situacije na KiM zbog svega što nam spremaju! Mi ćemo čuvati mir, dosta su Srbi ratovali

Predsednik SNS Aleksandar Vučić poručio je danas građanima u mestu Kotraža u opštini Lučani, gde se u nedelju održavaju izbori, da ga veoma brine situacija na KIM i sve "što nam spremaju", ali da Srbija mora da radi na očuvanju mira, zbog svoje dece i njihove budućnosti.

"Vidim problem u tome što nam Albanci i deo međunarodne zajednice nameću na Kosovu i Metohiji, sa tim ležem, sa tim se budim...Znam koliko smo se borili za mir i stabilnost", rekao je on.

Kako je primetio, neko je počeo da se ponaša iracionalno baš onda kada su stvari krenule na bolje, kada smo počeli da dovodimo, na primer, nemačke kompanije u kojima će sada raditi 60.000 građana.

Dodao je da ne može da razume kako neko u međunarodnoj zjednici može da podržava formiranje vojske.

"Nisu nam potrebni ratni bubnjevi, ali nikome nećemo dati da ponižava srpski narod, niti da ga ugrožava i to im govorim uoči tog njihovog formiranja vojske. Sve želimo na miran način da rešimo, dosta su Srbi ratovali. Hoću da vidim više dece, više onih koji žele ovde da se vrate", poručio je Vučić.

Mnogo je, kako kaže, zabrinut zbog KiM i "svega što nam spremaju".

"Ali, nemojte da zbog toga mislite da sam slab ili da smo slabi, samo ne volim da izgovaram teške reči, kao što to rade drugi, pa onda pobegnu i sklone svoju decu u Londonu...Moja deca su ovde i ja planiram, i nadam se da i oni tako planiraju, da ostanu ovde. Naše je da čuvamo mir zbog naše dece i naše budućnosti", rekao je on.

Podsetio je da njegovi prethodnici nijednu fabriku nisu tu doveli. Kako kaže, novac koji država daje za otvaranje neke fabrike, mora biti zarađen, a ne da se štampa.

To je ono po čemu se razlikuju od prethodnika: "Mi otvaramo fabrike i zapošljavamo sve više ljudi. I imam odgovornost prema vama, jer to što ću da kažem nešto ružno o onima pre - vama ni u džep, ni iz džepa, vi očekujete da neko naporno radi za vas, da se bori za vas", kaže Vučić.

Za bolje puteve, kako dodaje, je potreban novac, da država bude još jača, potrebni su investirori.

Podsetio je i da je u Lučanima kao premijer i kao predsednik bio četiri puta, kao niko pre njega, i to dolazio je, ističe, u vreme velikih nedaća, kao što su poplave.

"Puno smo uložili da Bjelica ne načini opet neko zlo, da je stavimo pod kontrolu, nisu nam verovali da ćemo to da rešimo, a uložili smo u to 3,5 miliona evra, našli taj novac, a država je i dalje u plusu, a to nije malo ni za jednu državu", kaže Vučić.

On primećuje da se svuda u svetu održavaju nekakvi protesti.

" I svi popuštaju, hvale se kako su nešto učinili, a pitaću vas za godinu dve koliki će biti javni dug u toj nekoj zemlji", rekao je on, podsetivši da je u Srbiji kada je postao premijer javni dug iznosio 79 odsto BDP, a za mesec dana će biti 49 odsto, odnosno da je skoro pa prepolovljen.

"Nezaposlenost je pala sa 25, 9 odsto na 11, 3 odsto, voleo to neko da čuje neko ili ne. To su zvanični podaci. Borimo se i dajemo sve od sebe i radim svakog dana da bih se izborio da nešto osetite i da možete da živite bolje, da možete da računate na podršku države", zaključio je on.

Najavio je da će sada u centru pažnje biti oživljavanje sela, da će država sada imati više novca za to, a Vladu Srbije je zamolio da povećanje plata vaspitačicama ne bude sedam, već devet odsto.

Kako kaže, biće i plate još veće, ali je važno da one budu na sigurnim nogama, dobrom temelju.

Kako je rekao, mnogo je urađeno, ali ima još posla i dodao da nije zadovoljan, jer mnogi pošteni domaćini i dalje teško žive.

"Znam da su kod vas mnogi dolazili da vam kažu - glasajte za nas kako bismo srušili ove sa vlasti. Ali, nisu vam rekli da će išta uraditi, jer ništa nisu uradili ni dok su bili na vlasti", rekao je on.

