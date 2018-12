VOĐAMA EU U BRISELU OBJAŠNJENO ŠTA SE DEŠAVA NA KOSOVU: Carine za srpsku robu i vojska Kosova glavne kočnice za nastavak dijaloga

Vođama Evropske unije je na današnjem zasedanju u Briselu predočeno da dijalog i normalizaciju odnosa Beograda i Prištine koče i ugrožavaju krupni problemi ogromnih carina koje su kosovske vlasti uvele na uvoz robe iz Srbije, kao i njihove namera da formiraju vojsku.

Na to su na zasedanju šefova država ili vlada upozorili kiparski predsednik Nikos Anastasijades i visoka predstavnica EU Federika Mogerini, rekli su agenciji Beta zvaničnici koji prate samit EU. Anastasijades je partnere u EU obavestio da mu je nedavno u Nikoziji na to ukazao srpski predsednik Aleksandar Vučić koji je stavio do znanja da je ovakvim jednostranim odlukama Prištine i kršenjem međunarodnih sporazuma Srbija dovedena u krajnje nezavidnu situaciju.

Visoka predstavnica EU Mogerini je izvestila lidere Unije da je zbog poteza kosovskih vlasti i teškog kršenja odredbi zone slobodne trgovine CEFTA dijalog zaustavljen, a iako su ona i evropski komesar Johanes Han zatražili da kosovska vlada povuče carine od 100 odsto na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ta vlada se oglušila.

Mogerini je saopštila da će u napore da se nastavi dijalog Prištine i Beograd biti uključena evropska komesarka za trgovinu Sesilija Malmstrem. Na zasedanju vođa EU o tome nije bilo rasprave, a hrvatski premijer Andrej Plenković je takođe čelnike članica Unije upoznao sa zahtevom Zagreba da se utiče na vlasti u BiH da ispoštuju odluke ustavnog suda te zemlje i zagarantuju prava Hrvata kao konstitutivnog naroda, uključujući izmenu izbornog zakona.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir

Autor: Kurir