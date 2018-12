OGLASIO SE PREDSTAVNIK KFOR NAKON FOMIRANJA VOJSKE KOSOVA: Srbi apsolutno mogu da očekuju našu podršku i zaštitu

Portparol Kfora Vinćenco Graso ponovio je večeras da će članice NATO, nakon što je Priština usvojila set zakona o transformaciji KBS u vojsku, na jednom od narednih sastanaka razmotriti novi način angažovanja Alijanse u odnosu prema KBS.

Graso je za RTS istakao da Kfor ostaje na KiM, odgovoran je za garantovanje bezbedne i sigurne sredine, kao i da štiti sve građane na Kosovu.

Na pitanje šta u praksi znači to što se danas čulo da će NATO preispitati odluku Prištine, Graso je ponovio ono što što je generalni sekretar Alijanse, Jens Stoltenberg ranije i danas rekao - "da će sve clanice Alijanse imati sastanak i doneti odluku o novom angažovanju NATO-a na Kosovu u odnosu prema Kosovskim bezbednosnim snagama".

Upitan da li je realno to što Srbi na KiM očekuju da Kfor ostane jedina vojska na toj teritorji i u tom smislu razoruža tzv. vojsku Kosova, Graso kaže da je Kfor misija NATO-a i da je, kako je rekao, "ovde i dalje shodno Rezoluciji Saveta bezbednosti 1244, da bi garantovao bezbednu i sigurnu sredinu".

"Kada NATO bude ponovo ocenio angažman, Kfor će sprovesti tu odluku", kazao je Graso.

Na pitanje da li se nove okolnosti uklapaju u rezoluciju 1244, portparol Kfora odgovorio je potvrdno.

"Da, apsolutno, ništa se nije promenilo od juče. Biće potrebno vreme za kompletnu vojsku. U svakom slučaju Kfor ostaje ovde, on je odgovoran za garantovanje bezbedne i sigurne sredine i da štiti sve građane na Kosovu", rekao je on.

Upitan da li to znači da nema dugoročnog plana o napuštanju Kosova, Graso je kazao da Kfor "poštuje odluke svoje najviše komande, a to je, naravno, NATO".

"Mi smo vojnici, poštujemo naređenja", precizirao je i dodao da "Srbi apsolutno mogu da očekuju podršku i zaštitu Kfora".

"Mi smo ovde da bismo štitili sve građane kao što je Kfor radio u proteklih gotovo 20 godina. Veoma smo odlučni i posvećeni da ispunjavamo naš mandat, a prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti", zaključio je Graso.



(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir