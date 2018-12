VUČIĆ O EVENTUALNOJ OSTAVCI MINISTRA POLICIJE: Nebojša Stefanović će otići kad i ja!

BEOGRAD - Stefanović će otići kad i ja, rekao je večeras predsednik SNS Aleksandar Vučić, povodom saznanja Kurira da je ministar Nebojša Stefanović ponudio ostavku nakon što nije dobio odobrenje da uhapsi pripadnike opozicije koji su večeras upali u policijsku stanicu u Lučanima.

Predsednik SNS je na pres konferenciji rekao da će o incidentu u Lučanima i ostavci sam Nebojša Stefanović govoriti sutra.

"Nebojša će o tome sutra, nije to bilo u takvoj formi. U Lučanima, u jednoj od tih nasilničkih akcija, nije učestvovao niko iz SNS, a onda se dogodilo da su upali u policijsku stanicu. Nebojša me uzmeniren zvao i rekao da niko nema pravo da tako uznemirava i preti. Rekao sam mu da dok nema nasilja da ih pusti. Njemu je to bilo teško, ali on će otići kad i ja", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje o informacijama da je Stefanović ponudio ostavku na mesto ministra policije.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ponudio je večeras ostavku na tu funkciju premijerki Ani Brnabić i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Kako je Kurir saznao, Stefanović je ostavku ponudio, jer mu je rečeno da ne hapsi pristalice Dragana Đilasa i Boška Obradovića, koji su večeras upali u stanicu policije u Lučanima i maltretirali i vređali pripadnike policije.

