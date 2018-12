VUČIĆ NA KRAJU SEDNICE SB UN PORUČIO MEĐUNARODNOJ ZAJEDNICI: Nisam optimista, moja zabrinutost je još veća danas nego juče

NJUJORK - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da ne postoji niti jedan dokument na osnovu kojeg se može opravdati uspostavljanje vojske Kosova i naglasio, na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti UN, da mu se čini da neki krive Srbiju, jer neko mora da opravda svoju pogrešnu politiku.

- Bilo je jasno da niko nije mogao da ukaže na bilo koji paragraf, član ili sporazum na osnovu kojeg Priština ima pravo ra formira vojku, rekao je Vučić nakon diskusije ambasadora zemalja članica SB UN, posle njegovog i obrahganja Hašima Tačija.

foto: Predsedništvo Srbije

- Bilo je onih koji su rekli da to nije zabranjeno rezolucijom 1244, ali niko nije mogao da navede niti jedan pravni dokument na osnovu kojeg proističe to pravo. Postoji jasan razlog za to, a to je da ne postoji niti jedan takav pravni akt, dokument, član, paragraf, podvukao je Vučić u replici na obraćanje predstavnika Prištine i ambasadora zemalja članice Saveta bezbednosti UN.

On je izrazio zahvalnost mnogim ljudima koji su želeli, suprotno svojim političkim stavovima po pitanju Kosova i Metohije, da budu objektivni i da analiziraju realnost.

Predsednik Vučić se osvrnuo na argumente koje je koristila Priština i neki od ambasadora.

- Priština je rekla da su užasno etničko čišćenje počinile srpske snage. Nekada je bilo 1,4 miliona Albanaca u južnoj srpskoj pokrajini, danas ih je 1,7 miliona. Nekada je bilo 220.000 Srba, a danas ih je 105.000. Ovo su brojke i činjenice. Ko je počinio etničko čišćenje? Da li neko može osporiti ove brojke?, upitao je on.

Vučić je kazao da ne tvrdi da je Srbija uvek u pravu, ali da mora da kaže da takva vrsta pristrasnog pristupa ubija istinu i prave šanse za postizanje kompromisa između dve strane.

- Istovremeno sam čuo nešto što nisam mogao da razumem. Priština i Velika Britanija su se pozivali na Ahtisarijev plan. O čemu se radi, kada je usvojen taj plan, u kojoj organizaciji od strane kojih strana ugovornica? Kada nemate dovoljno argumenata na svojoj strani, pozivate se na nešto što ne postoji. To nikada nije stupilo na snagu. Da li govorim istinu?, kazao je srpski predsednik.

Podvukao je da nema pravnih odbredbi, pasusa, pravilnika, sporazuma na koje se mogu pozivati.

foto: Predsedništvo Srbije

- Neko je ovde spomenuo upotrebu sile, ambasador Velike Britanije. Ja to nikada nisam spomenuo i nismo upotrebili nikakav silu, za razliku od druge strane, koja je primenila silu nad šefom Kancelarije za Kosovo i Metohiju, samo zato što je glasno govorio o kosovskom problemu, naglasio je Vučić.

On je rekao da mu se čini da je mnogo lakše da okrive Srbiju za sve, i da nije bitno da li smo učinili nešto ili ne.

- Mi nismo uspostavili carine, nismo uspostavili vojsku na severu. Nismo učinili ništa. Ali, moramo da budemo okrivljeni, jer neko mora da opravda svoju pogrešnu politiku, konstatovao je on.

Vučić je rekao da se svih 10 gradonačelnika gde su Srbi naseljeni izjasnilo protiv formiranja kosovskih oružanih snaga, te da Tači ne govori istinu.

- Rekli su i da oni vide formiranje tih oružaniih snaga kao veliku opasnost po njihov opstanak. A, ko zna to bolje od njih, rekao je predsednik Srbije.

Kaže da je zahvalan svim ljudima koji na sednici podržavaju teritorijali integritet Srbije i rezoluciju 1244, ali i da je zhavalan predstavnicima zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova, jer žele da vide stvari na relativno ili veoma objektivan način.

- Obećavam da će Srbija učiniti sve što je u njenoj moći da održi mir, stabilnost i spoko. I kao što znate srpski narod je jedan ponosan i častan narod i mi samo želimo da izbegnemo bilo kakav vid poniženja, to nikom ne dopuštamo u svetu da učini, i nije bitno koliko ste vi veliki, a mi mali, poručio je Vučić.

Srbija će nastaviti dijalog čim Priština povuče njihovu neodgovrnu odluku po pitanju carina.

foto: Predsedništvo Srbije

"Nisam veoma optimističan, moja zabrinutost je još veća danas nego juče. Verujemo da smo do sada reagovali na odgovoran i ozbiljan način i da ćemo nastaviti istim putem. Nadajmo se da ćemo jednog dana postići dogovor sa Prištinom, ali su oni do sada sve činili neodgovorno i vraćali nas pet, šest ili sedam godina unazad".

Vučić je naglasio da je Srbiji potrebna najveća podrška i veća uloga od UN, kao i da će se naša zemlja truditi, pokušavati i moliti UN da dobije tu podršku, kroz sve procese koji nas mogu dovesti do mogućeg sporazuma.

"Hvala što ste naš salušali i nadamo se da se neće dogoditi u budućnosti nešto od onoga što se dešavalo proteklih nedelja", dodao je Vučić.

