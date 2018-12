UKRAJINSKI AMBASADOR: Ukrajina protiv kosovske vojske, a Srbija glasa protiv nas

Ukrajinski ambasador u Srbiji Oleksander Aleksandrovič izjavio je danas za Tanjug da Ukrajina smatra da "nije dobro" što je kosovska skupština usvojila zakone o transformaciji Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS) u vojsku.

"Mi kažemo da to nije dobro, mi ne podržavamo formiranje vojske Kosova, jer mi ne priznajemo Kosovo kao nezavisnu državu. Dakle, treba da se poštuje Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti UN", kazao je Aleksandrović.

On je objasnio da "stav Ukrajine po ovom pitanju proizlazi iz zvaničnog stava Ukrajine".

"A to je da mi ne priznajemo jednostranu nezavisnost Kosova. Mi kažemo da je Kosovo suvereni deo teritorije Srbije", rekao je Aleksandrović.

On je istovremeno, na pres konferenciji, ranije u Beogradu, zamerio Srbiji što je juče u Generalnoj skupštini UN opet glasala protiv Ukrajine.

Ukrajinski ambasador navodi da je u julu, tokom posete predsednika Ukrajine Petra Porošenka Beogradu, "postignut džentlmenski dogovor da ne glasamo jedni protiv drugih", a Srbijaje juče, kaže, bila jedna od 19 zemalja koje su glasale protiv rezolucije, iznete na predlog Ukrajine, protiv militarizacije Krima i Azovskog i Crnog mora.

"Srbija je mogla barem da se uzdrži", rekao je Aleksandrovič.

On je dodao da je rezolucija, u kojoj se navodi da prisustvo ruske vojske na Krimu protivreči nacionalnom suverenitetu, političkoj nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Ukrajine i osuđuje Rusija zbog toga što je izgradila most preko Kerčkog moreuza, usvojena zahvaljujući glasovima 66 zemalja.

"Ne razumemo, na žalost, potez Srbije. A mi smo glasali protiv članstva Kosova u Interpolu", rekao je Aleksandrović i poručio da Ukrajina "konkretnim koracima dokazuje to što ne priznaje nezavisnost Kosova".

On takođe naveo da Kijev "nije srećan" što se Srbija nije priključila međunarodnim sankcijama protiv Rusije, mada, kaže, "razume" da je to zbog velikog obima srpsko-ruske trgovinske razmene.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir