SERGEJ TRIFUNOVIĆ JOŠ JEDNOM ŠOKIRAO: Đinđić nas je prodao 1997. Nikada mu to nisam oprostio!

- Sinoć sam razmišljao o tome kako su nas i prodavali i izdavali, i Đinđić o kome imamo jedno vrlo romantičnu predstavu. On nas je prodao '97. Ja mu to nikada nisam oprostio", rekao je glumac Sergej Trifunović krajem novembra na tribini "Stop krvavim košuljama", održanoj u sali GO Stari grad, u sklopu priče o uključenja građana u proteste.

"Ja nemam šta više da vam pričam dragi prijatelji, zemljaci, braćo – na ulice! Ništa vam drugo ne mogu reći osim – na ulice!", poručio je on prisutnima u sali.





Nekoliko dana nakon ove tribine održan je i protest na beogradskim ulicama, a nakon toga i drugi.



Podsetimo, Trifunović je u intervjuu za Kurir 2017. godine rekao:

Kad me je Đinđić zvao u kampanju DOS-a 1999. sam jedva otišao na razgovor jer sam osetio jaku izdaju iz 1997. godine. Pogledaj Rumune, oni su izašli da sruše zakon, srušili su ga... Ali su ostali na ulicama. Ti burazeru da podneseš ostavku, pa ćemo onda mi kući.

E, tu smo mi te 1997. debelo popušili kurac. Mi smo popušili kurac kad je ispalo da smo mi 4 i po meseca šetali da bi Đinđić bio gradonačelnik. I on je to bio tri dana. To je najsramnija prevara od koje sve kasnije nastaje, jer niko više nema nikakvu odgovornost. Ja sam se tad osetio izdanim. Onda me je Basara zvao i rekao kako neću valjda da propustim istorijsku priliku da vodim miting na Bogojavljanje. Između tih protesta i Bogojavljanja je prošlo godinu dana. Onda su se oni ujedinili u DOS...

Tad sam za Ćuruvijin "Dnevni Telegraf" rekao, kad su me pitali šta mislim o koalicji "Zajedno", da slobodno napišu - Sergeja Trifunovića zabole kurac. Bio sam ljut. Isto kao što sam sad ljut na DS jer su nas izdali i prodali. Oni su nas izdali i prodali već drugi put u istoriji. I drugi put ne snose oni konsekvence, oni su razbijena gomila, nego su nama uvalili kurac u usta koji će dugo da traje. Prodali su narod i svoje glasače. Nacionalisti to nikad nisu uradili. Radikali nikad nisu prodali svoje glasače.

