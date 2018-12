TRAMP ĆE PRESEĆI KOSOVSKI ČVOR? AMERIKA IZLAZI IZ SENKE I TRAŽI KOMPROMIS! Vučić: Pismo iz Bele kuće znak da je američki predsednik OTVORENO uključen u rešavanje problema

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je posle današnjih sastanaka u Briselu da pretpostavlja da će sutra dobiti pismo predsednika SAD Donalda Trampa, koji je pisao i kosovskom predsedniku Hašimu Tačiju. Srpski predsednik je naglasio da je veoma značajno to što je Tramp iskazao očigledan interes da se reši problem Kosova.

- To govori o tri stvari: da su SAD zainteresovane za rešavanje problema Kosova kakvim-takvim kompromisom, da je u to uključen američki predsednik, prvi put otvoreno i nedvosmisleno, što znači da će velika mašinerija podržavati dolazak do takvog rešenja. I treće, pismo govori da smo ušli u finalnu fazu, a s tim jedino ne mogu da se saglasim, jer ne mislim da smo blizu rešenja - objasnio je Vučić.

Nije optimista

Na pitanje zašto nije optimista, predsednik je novinarima uz osmeh rekao:

- Zato što sam veoma iskusan i stari čovek u politici.

Politički analitičar Branko Radun kaže da u pismu koje je Vučić dobio od Trampa ima novih, pozitivnih tonova, kao i da u SAD postoji volja da se kosovski problem reši.

- Prvi put Amerikanci navode da je potrebno da Beograd i Priština nađu izbalansirano rešenje. Važno je što u tom pismu imamo nove tonove. Sve ovo je pomak. Amerikanci su uključeni u pregovore sve vreme, vodili su ih iz senke, a sada idu direktnije. Kod Trampa postoji volja da se nešto reši - ocenjuje on za naš list.

Jedini saveznici

S druge strane, analitičar Dragomir Anđelković smatra da Tramp treba da pokaže više od pisma.



- Za nas će to nešto značiti ako Amerikanci u praksi pokažu da su spremni da pomognu postizanje kompromisa, jer njihovi dosadašnji potezi, koji idu u prilog podrške jednostranom formiranju paravojnih snaga Kosova, to ne potvrđuju. Pismo je lepo, ali da bi ono uistinu imalo neki značaj, Amerika mora da promeni politiku. Zasad jedinu podršku imamo od Rusije i Kine - navodi Anđelković.

PREDSEDNIK O PREGOVORIMA O KOSOVU

NASTAVLJAMO DIJALOG, ALI KAD PRIŠTINA UKINE TAKSE Saradnja... Lideri zapadnog Balkana sa Federikom Mogerini i Johanesom Hanom foto: Beta/Zucchi Enzo Predsednik Aleksandar Vučić rekao je posle sastanaka u Briselu da su sumanute takse Prištine na srpsku robu i dalje na snazi i da je on spreman za nastavak dijaloga čim se one ukinu. On je naglasio da smo sada daleko od rešenja odnosa sa Albancima, ali da moramo nastaviti da radimo na tome.

- Verujem da će takse biti ukinute, jer niko ne može da bude sam na svetu. Ako se to dogodi, put dijaloga je apsolutno otvoren. Ako ne budemo rešenje tražili, plašim se da neko loše rešenje može da nađe nas i da nas vrati 50 godina unazad. U to rešenje treba da budu uključeni svi, EU, Kina, Rusija, UN... da znaju šta je na stolu, o čemu razgovaramo i šta je to što možemo da postignemo - izjavio je predsednik nakon sastanku lidera zapadnog Balkana, koje je okupila šefica evropske diplomatije Federika Mogerini. Ona je saopštila da su vođe zapadnog Balkana juče izrazile najsnažniju podršku sporazumu u Prespi i dijalogu Prištine i Beograda. Naglasila je da partneri zapadnog Balkana sada više nego ikad dosad treba da rade zajedno na unapređenju svog zajedničkog cilja integracije u EU, učvršćivanja mira i bezbednosti i većem ulaganju u regionalnu saradnju na dobrobit naroda u regionu.

U prolazu

BEZ SUSRETA S TAČIJEM

Vučić je rekao da je Srbija u teškoj situaciji i usamljena kada je Kosovo u pitanju, jer su, kako je podsetio, svi u regionu priznali nezavisnost tzv. države Kosovo. On je objasnio da s kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem nije imao odvojeni susret.

- Video sam ga na ručku, prišao je, ali danas nismo imali tu vrstu dijaloga. Bili su predstavnici Makedonije, Crne Gore, BiH, Prištine i mi. Važan trenutak za sve nas i evropsku budućnost i procenu onoga što će se zbivati - rekao je Vučić.

Osim Vučića i Tačija, Mogerinijeva je na neformalnom ručku u Briselu okupila predsednika Crne Gore Mila Đukanovića i premijere BiH Denisa Zvizdića i Makedonije Zorana Zaeva.

