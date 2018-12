KURIR EKSKLUZIVNO OTKRIVA! OVO JE PISMO KOJE JE VUČIĆ DOBIO OD TRAMPA: Evo šta mu je poručio američki predsednik (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dobio je pismo od predsednika SAD Donalda Trampa, a Kurir ekskluzivno otkriva šta mu je poručio šef Bele kuće.

“Dragi gospodine predsedniče,

Bilo je zadovoljstvo videti vas u Parizu tokom proslave Dana primirja. Sjedinjene Države cene vaše liderstvo, posebno u obezbeđivanju pune normalizacije odnosa sa Kosovom.

S obzirom na to da ulazite u završnu fazu postizanja sporazuma sa Kosovom, koji će doneti dugo željeni mir u regionu, ohrabrujem Vas da iskoristite ovaj trenutak i upotrebite političko liderstvo u donošenju odluka koje bi zadovoljile interese obeju zemalja. Bila bi ogromna šteta da se propusti ova jedinstvena prilika za mir, bezbednost i ekonomski rast.

Takođe, apelujem na obe strane da što pre postignu dogovor o normalizaciji i da se uzdrže od postupaka koji to otežavaju. Mirni i produktivni odnosi između Srbije i Kosova bili bi prekretnica za region. Sjedinjene Američke Države su spremne da u tome pomognu.

Sporazum između Srbije i Kosova je na dohvatu ruke. Radujem se prilici da Vas i predsednika Hašima Tačija ugostim u Beloj kući, kako bismo proslavili ono što bi predstavljalo istorijski sporazum“, navodi se u pismu predsednika Donalda Trampa upućenog predsedniku Vučiću.

Podsetimo, Vučić je tokom jučerašnje posete Briselu naglasio da smatra da je veoma značajno to što je Tramp iskazao očigledan interes da se reši problem Kosova.

"To govori o tri stvari: da su SAD zainteresovane za rešavanje problema Kosova kakvim-takvim kompromisom, da je u to uključen američki predsednik, prvi put otvoreno i nedvosmisleno, što znači da će velika mašinerija podržavati dolazak do takvog rešenja. I treće, pismo govori da smo ušli u finalnu fazu, a s tim jedino ne mogu da se saglasim, jer ne mislim da smo blizu rešenja", objasnio je Vučić tokom posete u Briselu.

