ČAST I BRUKA ŽIVE DOVIJEKA: Đetići s grobova uklanjaju tragove srpstva!

Malo ko bi poverovao da bi nekom palo na pamet da zbog reči "srpski" skrnavi i menja nadgrobni spomenik svoga pretka!

Međutim, upravo to je uradio rektor Univerziteta Crne Gore Danilo Nikolić, koji je zamenio nadgrobnu ploču na grobu svog pradede, oficira Staniše Nikolića, u selu Ozrinići kod Nikšića, brišući epitaf na kome je pisalo "za spas srpskih ideala i slobodu domovine".

Protojerej Velibor Džomić, koordinator pravnog saveta Mitropolije crnogorsko-primorske, kaže da je ovaj epitaf za grob srpskog junaka Staniše, koji je bio nosilac Obilića medalje, odavno dobio od njegovog unuka Božidara, koji je tada bio predsednik Dukljanske akademije nauka.

- Za razliku od unuka tog velikog junaka, danas je njegov sin krenuo drugim putem... To je neviđeno svetogrđe u cilju falsifikovanja sopstvenog identiteta i istorije. Današnji rektor ima pravo da se izjašnjava kako hoće, ali nema pravo da svom pretku, junaku, skrnavi grobnicu i menja identitet! - rekao je Džomić za Kurir.



Istoričar Čedomir Antić kaže da rektor uvek može da tvrdi da je njegovo pravo da promeni nadgrobnu ploču iz estetskih razloga, ali da je činjenica da je njegov pradeda smatrao da taj natpis treba da stoji na spomeniku.

- On je svoj obraz ukaljao i s tim treba da živi, a njegov deda će ostati ono što je bio! - kaže Antić, a s njim se slaže i književnik Matija Bećković, kome je nedavno zabranjen ulazak u Crnu Goru:



- Nadam se da će ga slediti profesori i studenti crnogorskog univerziteta... Vidim i da su Titu podigli spomenik, pa samo gre'ota što ga nisu napravili da nosi crnogorsku narodnu nošnju.

Danilu Nikoliću smo uputili mejl sa pitanjima, ali odgovore nismo dobili do zaključenja ovog broja.

Niz sramnih poteza

Marko Milačić:

I mrtve bi da prekroje

Predsednik Prave Crne Gore Marko Milačić kaže za Kurir da smo do sada u Crnoj Gori gledali preturanje po kostima predaka u simboličnom smislu, a da su sada počeli i bukvalno to da rade kako bi i "mrtve prekrojili po kriterijumima zvanične propagande".

- Može on i njemu slični na grobove svojih predaka da stave i da su Marsovci, to istinu neće promeniti, reč je o istom narodu. Ne bi me čudilo da jednom, kada Crnu Goru vratimo tamo gde je joj je mesto, Nikolić i njemu slični ponovo promene epitaf na spomeniku, jer je reč o "piši-briši" intelektualcima i ljudima - kaže Milačić.