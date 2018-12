TRAMPOVO REŠENJE ZA KOSOVO JE RAZGRANIČENJE, I DONEĆE MU NOBELA?! Velika pobeda Srbije, Ameri promenili politiku prema KiM!

Uključivanje američkog predsednika Donalda Trampa u rešavanje kosovskog pitanja, u trenutku kad je američka administracija promenila stav i spremna je da uvaži i naš interes, predstavlja veliku, dobru šansu za Srbiju, ocenjuju sagovornici Kurira.



Osim toga, Trampu bi raspetljavanje kosovskog čvora bio još jedan od aduta za dobijanje Nobelove nagrade za mir, za koju je američki predsednik nominovan.

foto: Beta



Tako, dodaju, Beograd bi mogao da dođe do rešenja problema s Prištinom koje ne bi bilo na apsolutnu štetu naše zemlje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u više navrata je pominjao ideju razgraničenja, da je kompromis važan, čulo se i od predsednika tzv. države Kosovo Hašima Tačija, a iz SAD je stigao signal da su oni spremni da podrže svako kreativno rešenje za koje su obe strane. Ujedno, ocenjuju sagovornici našeg lista, Tramp bi dosta postigao i na unutrašnjem planu - ukoliko bi se rešilo pitanje Kosova uz posredstvo SAD, Amerikanci bi ovde ojačali svoj uticaj, a NATO bi se, preko Kosova, brže proširio u regionu.

foto: Marina Lopičić

Ivica Dačić ZA AMERIKU PITANJE KOSOVA NIJE GOTOVO

Prema rečima šefa diplomatije Ivice Dačića, Trampova pisma su podrška mirovnom procesu i ćuška onima koji to usporavaju. Dačić je podsetio da je bio jedan od prvih koji je govorio o razgraničenju kao mogućem rešenju: - To rešenje uvažava interese i srpskog i albanskog naroda, a kod američke administracije se promenio pristup. Promenom predsednika i njegovih najbližih saradnika došlo je do mogućnosti da se pitanje Kosova ipak ne smatra gotovim.



Velika promena



Bivši diplomata Zoran Milivojević kaže da pismo Trampa i uključivanje SAD pokazuju da oni imaju interes i nameru da se direktno uključe u rešavanje kosovskog čvora.

- Američka administracija stoji na poziciji da treba naći rešenje ravnopravnom saglasnošću dve strane, da rešenje bude na bazi kompromisa, a to je ono za šta se i mi zalažemo. To znači da se, pre svega, uvažava interes Srbije i da se bez nas ne može rešiti to pitanje i u tom smislu nama odgovara američki stav. Nama odgovara pozicija s koje se Amerikanci uključuju. Ranije je pitanje Kosova za njih bilo završena stvar, a njihov sadašnji stav uključuje i naš interes, nema isključivosti - navodi Milivojević.



Međutim, ističe on, Srbija ne može da prihvati da samo SAD arbitriraju, već tu moraju da budu uključeni i naši prijatelji (Rusija i Kina). Milivojević još navodi da rešavanjem kosovskog pitanja američka administracija ubira poene i na unutarpolitičkom terenu.

- Ako bi došlo do sporazuma, to bi značilo da se se suzbija uticaj Rusije i Kine na neki način, region bi bio bliži sferi direktnog zapadnog uticaja i omogućilo bi se proširenje NATO na brži način - kaže on.



Nova realnost



Na pitanje da li bi posredovanje Trampa u rešavanju kosovskog pitanja pomoglo njegovoj kandidaturi za Nobelovu nagradu (predložen za Nobela za mir zbog istorijskog susreta s liderom Severne Koreje), Milivojević kaže:

- Može da mu pomogne, kako da ne. To može da mu bude još jedan plus za kandidaturu, Kosovo je svetska tema.



Politički analitičar iz SAD Obrad Kesić kaže da američka podrška Prištini već duže vreme slabi, kao i da je „mešanje“ Trampa zapravo dobro po Srbiju.

- Otkako je Trampov saradnik za nacionalnu bezbednost Džon Bolton izjavio da postoji mogućnost rešenja koje predviđa podelu teritorije, postalo je jasno da su se stvari promenile. Trampovo pismo pokazuje da SAD više nemaju stari stav da je sve u vezi s KiM završeno i da Srbija samo mora to da prihvati, već da postoji prostor za uvažavanje i srpskih stavova, kao i da se traži rešenje koje bi odgovaralo i Srbiji - kaže Kesić i dodaje da Tramp ovim u samoj Americi ne dobija ništa, osim malo marketinga koji bi ga pozicionirao kao političara koji se ipak razume u spoljnu politiku.

foto: Zorana Jevtić



Milovan Drecun OVO JE POSLEDNJA PONUDA SAD

Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za KiM, poručio je da Srbija treba da razmisli o Trampovom pismu jer se čini da je to poslednja ponuda SAD koja je usmerena ka postizanju kompromisnog rešenja za obe strane. - Uključivanje SAD pokazuje da žele da odblokiraju i ubrzaju dijalog i da se postigne odgovarajuće rešenje, koje Tramp, kako je rekao, želi da proslavi u Beloj kući - kazao je Drecun i podsetio da je alternativa tome ono što je albanski premijer Edi Rama nagovestio - da će biti napravljena velika Albanija.



Kurir / K. Blagović - J. Pronić

Foto: Beta, EPA, Zorana Jevtić, Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir