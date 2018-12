SIMIĆ: Nekome se žuri da otera Srbe sa Kosova i Metohije

Potpredsednik stranke kosovskih Srba Srpske liste Igor Simić izjavio je danas da sve što se desilo u zadnjih nekoliko meseci govori o tome da se nekome žuri da što pre završi sa Srbima na Kosovu i Metohiji.



"Kada je u pitanju žurba kako bi se postiglo kompromisno rešenje, to je i pozitivan stav. Ali to da neko misli da na brzinu reši pitanje na taj način što će proterati Srbe sa KiM kod Srba izaziva zabrinutost", rekao je Simić za RTS.

Kako kaže, strah postoji, oni će odgovoriti da su zabrinuti i da razmišljaju o tome šta je to što može da se desi, a neizvesnot je nešto što je najgore.

Kada govorimo o samom raspoloženju, zavisi o kome govorimo, kaže

potpredsednik Srpske liste.

"Ako govorimo o rapoloženju prema zvaničnom Beogradu, zahvalni su Srbi zbog svega što predsednik Aleksandar Vučić, Vlada i celokupno stanovništvo radi za njih kako bi imali normalni život u smislu snabdevanja osnovnim životnim namirnicama", kaže Simić.

On navodi da kada se, međutim, govori o raspoloženju prema međunarodnoij zajednici to je apsolutno razočaranje, i dodaje da su osude preblage. Prema njegovim rečima, osude su bile primerenije za situaciju kada je Priština uvela takse od 10 procenata.

"Kada govorimo o rapoloženju prema zvaničnoj Prištini, mi ne možemo predvideti koji su to potezi koje će povući u narednom periodu na štetu Srba", rekao je Simić.

Govoreći o nastavku dijaloga Beograda i Prištine s novim tezama, on je rekao da bi se, da se ne radi o sudbinama stotine hiljada Srba ali i svih na prostoru Zapadnog Balkana, "grohotom nasmejao".

Kako kaže, to je lista želja kosovskih Albanaca u koju ni sami ne veruju. "To je lista želja koju je nemoguće racionalno komentarisati i više je namenjena za unutrašnju upotrebu i tako se obesmišljava dijalog, pre svega od sastava pregovaračkog tima", rekao je Simić.

"Iznošeni su detalji plana, a ono što nije izneto stoji da zvanični organi Srbije treba da nadoknade potencijalnu dobit koju su albanski građani na KiM mogli da ostvare u periodu od 1989. do 1999. godine, pa naknada za pretrpljeni strah, pa za devalvaciju dinara u to vreme. Radi se o velikoj količini gluposti", kaže Simić.

On dodaje da je cilj da se obesmisli dijalog do te mere da zvanični Beograd kaže da tako neće da razgovara.

"Neke stvari su se promenile, na čelu pregovaračkog tima je Vučić, koji je pokazao da je pritisak međunarodne zajednice kontraproduktivan", kaže Simić.

"Previše toga smo žrtvovali da bismo bili robovi bilo kome", zaključio je Simić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir