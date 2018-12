FILM BORISA MALAGURSKOG U BIBLIOTECI U VAŠINGTONU: Za raspad Jugoslavije kriv je Bil Klinton, ali i Regan i Buš Stariji! Nove generacije kongresmena sada mogu da uče iz njihovih grešaka!

Srpski reditelj Boris Malagurski za svoje dokumentarne filmove dobio je mnogobrojne nagrade, a sada je toj listi dodato još jedno priznanje - njegov dokumentarac "Težina lanaca 1", u kojem se bavio raspadom Jugoslavije, uvršten je u arhiv biblioteke Kongresa SAD u Vašingtonu.

"To je velika čast za našu zemlju. Na prstima ruke mogu da se nabroje srpski filmovi koji su uvršteni u katalog Kongresne biblioteke, a oni su mahom još iz doba SFRJ - filmovi poput "Ko to tamo peva" i "Skupljači perja". To što je moj film u najpoznatijoj instituciji te vrste, znači da će biti zauvek upisan u memoriju ljudske civilizacije", rekao je za "Novosti" Boris Malagurski.



U prvom delu dokumentarnog serijala reditelj je govorio o umešanosti zapada u raspad SFRJ, sa tezom da je Vašington direktno odgovoran za to.



"Kada utihne propaganda o Srbima kao zlikovcima 90-ih i desi se smena političkih generacija na globalnom nivou, ostaće istorijska istina o onome što se desilo", ocenjuje reditelj i dodaje:



"Važno je napomenuti da najveću odgovornost za raspad Jugoslavije snosi administracija Bila Klintona. Imaju je i prethodne - Reganova, koja je sprovođenjem svojih direktiva podrivala jugoslovensku ekonomiju, i administracija Buša starijeg, koji je doneo zakon o finansijskoj podršci separatističkim pokretima. Nove generacije američkih kongresmena sada mogu da uče iz grešaka njihovih kolega."



Malagurski trenutno snima treći nastavak “Težine lanaca” u kome se bavi načinom na koji smo biološki uništavani, sa posebnim fokusom na NATO bombardovanje SRJ osiromašenim uranijumom, koji je ostavio trajne posledice.





"Film će da analizira i posledice ekološke katastrofe koju je to bombardovanje izazvalo, ali i našu krivicu u uništavanju prirode, te na koji način možemo da se oslobodimo teških lanaca neokolonijalizma i konačno krenemo putem slobode", objašnjava on.



U prethodnim delovima ovog serijala srpski reditelj je imao ugledne sagovornike, poput Noama Čomskog, Olivera Stouna, generala Luisa Mekenzija, Karle del Ponte...



Islanđani kao inspiracija



Oni su, kaže Malagurski, inspirativan primer naroda koji je malobrojan (oko 330.000 stanovnika), ali je spreman da se bori za svoju slobodu.



"To je nešto što je u duhu i našeg naroda, ali kao da smo to zaboravili. Od sloma ekonomije 2008. Islanđani su došli do oporavljene ekonomije koja sada raste brže i od evropskih i američke", istakao je on.



On je rekao da nastavlja sa intervjuima i u 2019. godini, kada se nada da će biti i premijera "Težine lanaca 3".

Kurir

Autor: Kurir