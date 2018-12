ANA BRNABIĆ: Najvažnija nam je dugoročna normalizacija i stabilizacija

BEOGRAD - Ljudi mogu da protestuju, ovo nisu ni prvi ni poslednji protesti građana, jer je Srbija demokratska zemlja, izjavila je večeras premijerka Ana Brnabić.

Ona je za RTS istakla da joj ipak protesti nisu jasni jer je zemlja pre ove vlade u potpunosti bila devastirana i zapuštena i nije se brinulo o građanima.

"Protestuju sa ljudima koji su promenili Ustav u mnogo većem obimu 2006. bez javne rasprave i slanja Venecijanskoj komisiji. 2011. godine, kada je menjana medijska strategija, u radnoj grupi bio je jedan predstavnik medijskih udruženja a usvojena je na telefonskoj sednici vlade. Toliko je to bilo važno. Je l' tu vladavinu hoćemo, jer zato protestujemo", upitala je Brnabićeva.

foto: Reuters

Govoreći o mogućoj rekonstrukciji Vlade, ona je rekla da u ovom trenutku rekonstrukcija nije opcija.

"Previše je stvari sada. Najvažnija stvar nam je dugoročna normalizacija i stabilizacija, da izađemo iz zamrznutog konflikta. Pokušavamo da to rešimo. Nama treba jaka, stabilna Srbija. Ministri su tu da rade danonoćno a ne da se vozikaju, piju visku, primaju ljude. Ponašam se kao da će sutra biti izbori. Ni meni ni vladi to sada nije ni problem ni izazov, bitno mi je šta smo uradili", rekla je Brnabićeva.

Ona je dodala da smatra da je Vlada sada mnogo bolji tim nego na početku mandata, kao i da svi ministri ne treba da se slažu oko svega, jer to ne bi bilo dobro za građane.

Govoreći o ulasku u EU, ona je rekla da su reforme važnije od ulaska u EU,.

"Ne želim da budemo zemlja koja će samo ući u EU, već da se takmičimo s drugim zemljama. Moramo da završimo naše strukturne reforme pre nego što uđemo", rekla je premijerka.

Kosovo vodi bahatu politiku, to sad vide i drugi



Premijerka Ana Brnabić ocenila je večeras da "Kosovo vodi bahatu, neodgovornu, nepredvidivu politiku i jedina dobra stvar u tome je što i drugi vide da je to takva politika".

Kako je istakla u intervjuu za RTS, ne pominju se više dve strane, i veliko je priznanje od strane EU što Srbija nije uvodila kontramere Kosovu posle uvođenja carina od 100 odsto na robu iz centralne Srbije.

foto: Beta/Miloš Miškov

Brnabićeva je, povodom izjave predstavnika Kfora da specijalne jedinice ROSU mogu na sever KiM bez dozvole, rekla da je to izvrgavanje ruglu svih sporazuma i da je saglasna sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem da je potreban "priručnik šta se može, a šta ne može".

"To je isto kao da vi kažete da srpska vojska i policija ne smeju da uđu, ali sme komunalna policija, a to što naša komunalna ima tenkove... Srbija neće dopustiti da se to tako radi", rekla je premijerka i dodala da zato predsednik Aleksandar Vučić i drugi srpski zvaničnici ukazuju "ponovo i ponovo na sve sporazume".

Ona je dodala da je Priština očekivala da će Beograd reagovati na uvođenje taksi, ali kada Srbija nije reagovala na taksu od 10 posto, pa ni na 100 odsto, to se Prištini obilo o glavu.

"Oni su se nadali i očekivali da Srbija reaguje i da će se pričati o dve strane, ali sad su udarili u zid i ne znaju šta da rade s tim taksama koje svi kritikuju, od Brisela do Vašingtona", rekla je Ana Brnabić.

Kako je istakla, Beograd je spreman da nastavi dijalog sa Prištinom, onda kada takse budu ukinute.

Nismo otišli korak-dva, "otišli smo 50 koraka unazad tim taksama", rekal je srpska premijerka.

"Nama je neophodan mir i stabilnost. Preduslov bilo kakvog ekonomskog napretka su regionalni mir i stabilnost", naglasila je Ana Brnabić.

foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Kada je reč o pismu koje je predsednik SAD Donald Tramp uputio predsedniku Aleksandru Vučiću i kosovskom predsedniku Hašimu Tačiju, rekla je da je bila iznenađena tim pismom, ocenivši da je to poziv Prištini da se urazumi i da prekine s dodatnim provokacijama.

"Tu su malo dobili po prstima od strane SAD", rekla je premijerka.

Upitana da li je moguć dijalog u koji bi se uključili SAD, Rusija i Kina, ona je rekla da ne bi išla tako daleko, jer dijaloga sada uopšte nema.

Nikada veći budžet za prosvetu i kulturu

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da nikada veći budžet nije obezbeđen za prosvetu i kulturu, i dodala da ako o nečemu Vlada vodi računa, to je reforma obrazovanja.

Kako je objasnila gostujući na RTS-u, za obrazovanje je izdvojen novac i preko Ministasrtva prosvete, ali i preko Ministarstva trgovine i budžeta za Telekom koji će raditi na povezivanju škola na internet.

Pored toga, istakla je, urađena je i studija na Elektrotehničkom fakultetu o potrebama škola u Srbiji kako bi se napravile škole potrebne omladini.

Govoreći o povećanjima plata i penzija, Branbićeva je rekla da je realno očekivati povećanje plata u 2019. godini, ali da će se nastaviti i s povećanjem penzija.

foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Upitana o uvođenju platnih razreda, premijerka je rekla da su oni neophodni ako se želi da se uvede red.

"Još ne znamo kada ćemo uvesti red jer ima više od 150 koeficijenata i zato idemo na sustem platnih razreda. Sindikati u zdravstvu se nikada nisu bunili i davali su podršku, kultura i prosveta nisu bile za to, čak su i štrajkovali. Povećali smo sektorski plate zdravstvu, prosveti i bezbednosnim službama", rekla je Ana Brnabić.

(Kurir.rs/Tanjug)

