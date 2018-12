UŽIVO IZ BEOGRADA Predsednik Vučić sumira godinu za nama: Tri dana pričaju o Kosovu, a posle im je sve drugo važnije

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas u programu uživo komentariše aktuelna politička pitanja, ali i, uoči predstojećih praznika, na izvestan način sumira 2018. godinu koja je na izmaku.

foto: Printscreen

Na početku se osvrnuo na pitanje KiM, objasnivši da je predsednik SAD Donald Tramp pokazao želju da se problem reši u vidu kompromisa, dodajući da nije u potpunosti razumeo njegovu poruku "da smo blizu kraja dijaloga".

foto: Printscreen/Pink

"Za kompromis je potrebno mnogo energije, truda i želje, a nisam siguran da je neko u Prištini na to spreman. Najviše me brine činjenica da više niko o tome ne želi da govori, opet su nas neki pobedili i više niko o narodu na KiM, taksama i problemima ne govori. To se koristi samo kada treba da se napadam ja ili Vlada, iako je situacija na Kosovu sve teža. Pomagaćemo na sve načine i gledati da sledeće godine povećamo kosovski dodatak da bismo imali još dece i da ljudi tamo imaju budućnost. Tri dana ljudi ovde pričaju o Kosovu, a posle im je sve drugo važnije, čak i poledica. Ali naš narod može da računa na svoju državu Srbiju", objasnio je Vučić.

(Kurir.rs/M. Jeremić/Foto: Printscreen/Pink)

Kurir

Autor: Kurir