VULIN: Tačijeve gadosti i uvrede ne prihvatamo

BEOGRAD - Ministar odbrane Aleksandar Vulin, na pitanje novinara da prokomentariše izjavu Hašima Tačija da je Priština spremna za nastavak dijaloga iako je Srbija genocidna država, poručio je da "možete samo da se zgadite i nad onim koji to izgovara i nad onim što je izgovoreno".

"Kada takvu izjavu da neko ko je osumnjičen za vađenje organa Srbima u žutoj kući, kada to kaže neko ko je aktivno učestvovao u tome da se 220.000 Srba protera sa Kosova i Metohije i da se nikada ne vrate, kada vam to kaže neko ko aktivno učestvuje i u tome da se od dolaska međunarodne zajednice na prostor Kosova i Metohije do danas ubije više od 1.000 Srba i da nema nijednog jedinog osumnjičenog, odnosno osuđenog za tako nešto, kada vam to kaže neko ko ne zna da je u Starom Grackom streljano 16 Srba, kada vam to kaže neko ko se pravi da ne zna da je u vazduh dignut autobus sa Srbima i da je ubijen dvogodišnji Danilo Cokić, onda možete samo da se zgadite i nad onim koji to izgovara i nad onim što je izgovoreno i da pitate međunarodnu zajednicu dokle će moći da sluša da se tako nešto govori o Srbiji", rekao je Vulin.

On je podsetio na pokušaje da se srpski narod okrivi i osudi kao genocidan, čak i na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, i da to nigde nije prošlo, pa čak ni u Haškom tribunalu.

"Jadna je ta slika gde Tači govori pred 30 poslanika, jer su ga čak i svi ostali njegovi poslanici bojkotovali. Važno je ko kaže, a ne šta se kaže. O Tačiju je sve ispričano. Na nama je da se borimo za položaj srpskog naroda i mi te gadosti i uvrede od komandanta braće Mazreku nemamo razloga čak ni da prihvatimo", zaključio je ministar odbrane.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Beta/Darimir Banda)

Kurir

Autor: Kurir