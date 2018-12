HAŠIM BI OPET DA PREKRAJA PO SRBIJI: Preševo, Medveđa i Bujanovac da se pripoje Kosovu

Predsednik Kosova Hašim Tači danas je izrazio nadu da će se narednih meseci ozvaničiti pravo Preševske doline da se pripoji Kosovu.

"U potpunosti podržavam nacionalna prava Preševa, Medvedje i Bujanovca. Narednih meseci nadam se da ćemo ozvaničiti njihovo pravo za pripajanje Kosovu", rekao je predsednik Tači na novogodišnjem susretu sa novinarima.

Komentarišući izjave da nema nastavka dijaloga dok se ne ukinu takse koje je Kosovo uvelo za proizvode iz Srbije i BiH, Tači je rekao da uslovljavanja ne idu ni u čiju korist.

"Ni Kosovo ne treba da otežava dijalog, niti Srbija da ga uslovljava", rekao je on.

Tači je naveo da je ;Kosovo spremno za dijalog sa Srbijom i za postizanje sveobuhvatnog i balansiranog sporazuma.

Prema njegovim rečima, eventualni sporazum sa Srbijom je moguć i on će biti u interesu mira.

"Radićemo veoma ozbiljno, odgovorajući na potrebe države za dobrosusedstvom kako bi se narednih meseci dijalog sa Srbijom desio i postigao sveobuhvatni sporazum, pravno obavezujući, i kako bi Kosovo dobilo priznanje od Srbije i članstvo u UN", kazao je Tači.

On je dodao da će Kosovo u tom slučaju priznati i države EU koje to do sada nisu učinile.

Tači je pozvao sve političke stranke na Kosovu da se priključe procesu dijaloga sa Srbijom u kojem posreduje EU, proces koji sada ima i punu podršku SAD.

(Kurir.rs/Beta/Foto ilustracija: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir