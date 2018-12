VUČIĆ ZA RTS: Srbija će pobediti, a naš narod na Kosovu i Metohiji će opstati

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da će država pomoći svom narodu na Kosovu i Metohiji, pogođenom trgovinskim merama Prištine.

Predsednik je istakao da će Srbija pobediti i da će opstati naš narod na Kosovu i Metohiji, te da neće biti gladan.

"Nećemo dozvoliti ni jednog trenutka da ostanu bez podrške države u svakom smislu", rekao je predsednik Srbije.

foto: Tanjug/Tanja Valič

Vučić je, u dnevniku RTS-a, kazao da nemamo mnogo izbora kada se neko ponaša ne samo protivpravno, već iracionalno, poput Prištine sa taksama, i da moramo u toj situaciji da izdržimo i sačekamo trenutak kada će ih oni koji su ih podržavali "pozvati pameti" i takse biti ukinute.

"Nadamo se da će to što pre da se dogodi", naglasio je on.

Vučić je istakao da se radi u nemogućim uslovima, da kao država gubimo mnogo novca, ali da je najvažnije da pomažemo našim ljudima koji čuvaju naša ognjišta, srpsko ime i prezime, i nećemo dozvoliti da ostanu bez srpske robe.

"To je ono što možemo i moramo da uradimo. Kada su takse bile uvedene rekao sam da će tri dana da se digne medijska buka, a da će samo nas desetina morati da se svakog dana bavi time. Upravo to pokazuje kolika je težina položaja u kojem se nalazimo", rekao je on.

foto: Zoran Šaponjić

Vučić je kazao da iz te kože ne može, niti hoće da izađe.

"Pobedićemo. Opstaće naš narod na KiM, narod neće biti gladan, isplaćivaćemo plate, i uspevati da ih snabdevamo robom, materijalom za bolnice, opremom. Da li će keks isti doći u isto vreme, ostaje da se vidi, ali neće biti gladni", rekao je on.

