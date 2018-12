ĐINĐIĆ NAREDIO DA PRISLUŠKUJU ČEDU, SUMNJAO DA MU RADI IZA LEĐA! Izveštaje mu lično donosili na sto, sadržaj ga ŠOKIRAO! OTKRIVENA TAJNA POSLE 15 GODINA

Čedomir Jovanović, nekadašnji šef poslaničke grupe DOS, bio je na merama Bezbednosno-informativne agencije u vreme ubistva premijera Zorana Đinđića 2003. godine, saznaje Kurir.

Praćenje komunikacija Jovanovića naredio je lično Đinđić jer je sumnjao u svog bliskog saradnika, otkriva naš izvor.

Sumnjivi kontakti

- Zbog sumnjivih kontakata koje je ostvarivao, Đinđić je nameravao da ga skloni i marginalizuje njegovu ulogu u DOS. Izveštaji, što nije uobičajeno za rad službe, donošeni su direktno na sto pokojnog premijera i on je znao da mu Čeda radi iza leđa - otkriva naš sagovornik.

Jovanović je, prema njegovim rečima, neposredno pre ubistva Zorana Đinđića saznao da je premijer upućen u sve.

- Jedan član Đinđićevog kabineta koji je bio zadužen za bezbednost saznao je da je Čeda na merama i to mu je preneo. Ova informacija, kao i dolazak britanskih obaveštajaca u Srbiju, koji su samo desetak dana pre ubistva Zorana Đinđića upozorili na to šta mu se sprema, doveli su do toga da Čeda naprasno otputuje na skijanje baš u vreme kada su pripadnici „zemunskog klana“ vršili poslednje pripreme za atentat - otkriva sagovornik Kurira.

Upozoreni na atentat

On tvrdi i da su britanski obaveštajci koji su upozorili srpsku vladu da se priprema atentat na premijera učestvovali i u akciji „Sablja“, kao i da su njihove informacije znatno doprinele da pripadnici klana budu uhapšeni.

foto: Marina Lopičić

Dobio informaciju

Podsetimo, Milan Veruović je obelodanio da su deset dana pre ubistva Zorana Đinđića 2003. u Srbiju došli britanski obaveštajci i da su Čedomiru Jovanoviću i zameniku ministra policije Nenadu Miliću rekli da se sprema atentat na premijera, ali je Čeda pobegao na skijanje. Dva dana pre ubistva, dodao je Veruović, premijer Đinđić je tražio da mu hitno nađu Jovanovića.

Jovanović se pogubio ZAMUCKIVAO I IZBEGAVAO ODGOVORE Iako je imao priliku da precizno odgovori na sva pitanja i optužbe koje je protiv njega izneo Milan Veruović, lider LDP Čedomir Jovanović juče je nevešto pokušavao da se izvuče i skrene sa teme. Na konkretna pitanja da li je dobio novac i satove „roleks“ od Dušana Spasojevića da bi ga izvukao iz zatvora, Čedomir Jovanović nije imao odgovor. - Ne interesuje me šta taj profil ljudi govori. Veruoviću predlažem da ide u policiju. Nema veze što ima dosije, neće ga hapsiti, može mirno da ode i da svoju izjavu. On je u tom sudskom procesu bio svedok, ali njegovo svedočenje sud nije uvažio kao verodostojno. Tako je navedeno u obrazloženju suda zbog onih budalaština o trećem metku i svega drugog - rekao je Jovanović gostujući na Prva TV.

foto: Dado Đilas

Marko Nicović ĐINĐIĆ BI BIO ŽIV DA GA NISU IZDALI SARADNICI Zoran Đinđić bi i danas bio živ da ga bliski saradnici nisu ostavili na cedilu i izvukli mu tepih pod nogama, kaže za Kurir Marko Nicović, bivši načelnik Uprave za suzbijanje kriminaliteta beogradskog MUP. - Njegova greška je to što nije napravio dobru ekipu oko sebe, odanih i pouzdanih ljudi. Suprotno tome, njegovi ljudi su ga ostavili na cedilu i izdali ga. Da su mu bili odani i da nisu radili za strance, on bi i sada bio živ. Pošto je osetio da je okružen britanskim obaveštajcima i da su oni od nekoga dobijali informacije, on je Jovanovića stavio na mere. Pokušao je tako da parira tome - zaključuje Nicović.

foto: Printscreen Youtube

ŠIPTAR JE ČEDI DAO MOJ „ROLEKS“ Jedan od „roleksa“ koje je Dušan Spasojević Šiptar poklonio Čedi Jovanoviću bio je u vlasništvu Dragana Vujičića Bege, koji je bio prijatelj Ljubiše Buhe Čumeta i pravio je nameštaj za vilu u Šilerovoj. Ovo je svojevremeno otkrio lično Vujičić. - „Zemunci“ su često dolazili kod mene u Banovce. Imao sam jedan lep sat „roleks dejtona“. I Dušan Spasojević mi je tražio da mu dam sat. „Šta će ti sat?“, pitao sam ga. „Hoću da ga poklonim jednom čoveku koji mi je mnogo pomogao. Ne znam kako da mu se zahvalim. Taj čovek je dolazio po mene u Centralni zatvor i odvozio me uveče kući. Ja prespavam i onda me on ujutru vrati u CZ. I tako više puta. Dovodio mi je ćerku i ženu u posetu. Ja sam mu dao taj sat. I tek kasnije sam video da je taj sat on dao Čedi Jovanoviću. Onda sam preko novina tražio da mi potpredsednik vlade Čedomir Jovanović vrati sat - ispričao je Vujičić u emisiji „Goli život“. Jovanović se, dodaje, zbog toga mnogo naljutio: - Bio je besan i rekao je Čumetu da će mi je*ati majku, pošto je znao da je Čume dobar sa mnom.

J. Spasić - S. Slamnig

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir